Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
С высоты птичьего полета
14.10.2019

С высоты птичьего полета


    • MOL тестирует технологию мониторинга навигации судна с высоты птичьего полета – «FlyingView». Тестирование прошло на буксире «Asaka Maru», на мачту которого было установлено 4 камеры типа «рыбий глаз». С них изображения текущей ситуации вокруг судна поступали на дисплей. Таким образом, капитан получал данные в режиме реального времени, в том числе о расстоянии до препятствий и риске возможных столкновений при швартовке судна.

    Тестирование технологии «FlyingView» является одним из этапов разработанного MOL проекта «Focus Eye», который нацелен на повышение безопасности эксплуатации судов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.09.2019
    5 суток за 21 час
    4 сентября состоялась первая отправка из ВМТП в Москву группы контейнеров с импортными японскими автозапчастями и комплектующими, все […]
    FESCO Владивостокский морской торговый портКонтейнерКонтейнерный поезд
    0
    25.02.2019
    «Евросиб-Логистика» запустила пулинг тары
    С использованием складных контейнеров
    ТараТехнологии
    0
    18.07.2019
    В Сабетту и обратно в темпе вальса
    Пришел, увидел, загрузил – так хочется перефразировать знаменитое высказывание Юлия Цезаря, посмотрев ролик MOL о рейсе газовоза «Владимир […]
    MOLВидеоГазовозСабетта
    0
    06.06.2019
    Новые члены в ассоциации One Sea
    В ассоциацию One Sea, которая занимается продвижением автономного судоходства, вступили три новых члена. Inmarsat и Monohakobi Technology Institute […]
    KongsbergNYKWartsilaАвтономные суда
    0
    25.09.2019
    Первый конвенциональный газовоз MOL для «Ямал СПГ»
    Построенный в Китае
    COSCOMOLГазовозКитай
    0
    16.01.2019
    Ферма в контейнере
    CMA CGM принял решение поддержать проект компании Agricool по использованию контейнеров в сельском хозяйстве в городских условиях. Agricool, […]
    CMA CGMИнновацииТехнологии
    0
    04.07.2019
    Wärtsilä продвигает биогаз
    Wärtsilä создает новое подразделение Wärtsilä Biogas Solutions. Это подразделение объединится с группой Wärtsilä, которая занимается технологиями по сжижению […]
    WartsilaГазТехнологии
    0
    01.04.2019
    Секретный метод
    «РЖД Логистика» разработала и запатентовала инновационные методы размещения длинномерных грузов на фитинговой платформе АО «РЖД Логистика» стало правообладателем […]
    Ж/д перевозкиРЖД ЛогистикаТехнологииФитинговые платформы
    0
    28.02.2019
    Первый в Японии буксир на СПГ
    Принял в эксплуатацию MOL
    MOLБуксирНовостройСПГ
    0
    11.07.2019
    Молочная ферма на воде
    В Роттердаме открыли первую в мире плавучую молочную ферму. Все поголовье на начальном этапе составляют 32 коровы. Дойка […]
    ВидеоКоровыРоттердамТехнологии
    0
    22.07.2019
    Подземные «кроты»: как пробивают тоннели
      В конце июня компания «Северомуйский тоннель-2» заключила с The Robbins Company (CША) контракт на проектирование скального однощитового […]
    ТехнологииТоннель
    0
    27.02.2019
    ZIM инвестирует в e-коммерцию
    ZIM сделал прямые инвестиции в e-commerce компанию Ladingo, которая предлагает комплексные решения «от двери до двери» для международных […]
    ZimСервисТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.10.2019 Top 25 контейнерных линий
    14.10.2019 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2019 увеличился на 2,8%
    14.10.2019 Контейнерооборот лидеров
    14.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019
    11.10.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД