Hyundai Motor протестировал «platooning»

Hyundai Motor успешно провел испытания технологии «platooning» – «движение караваном».

В испытаниях участвовали два большегруза Hyundai с прицепами на участке трассы Yeoju Smart Highway, специально созданной корейским правительством для тестирования автономных транспортных средств. Длина участка составила порядка 8 км.

Большегрузы в караване прошли несколько этапов испытаний в автономном режиме, в том числе одновременное начало и завершение движения, экстренное торможение, а также работу системы связи V2V (Vehicle to Vehicle). После активации режима «platooning» дистанция между большегрузами составляла 16,7 м, она поддерживалась автоматически, без участия водителя, с точной настройкой на ускорения или торможения первой машины, на приближение другого транспортного средства, движущегося наперерез (в таком случае дистанция между большегрузами автокаравана составила 25 м). Для обеспечения безопасности был установлен лимит скорости – 60 км/ч.

Во время пробных рейсов благодаря технологии V2V видео в режиме реального времени с ведущего большегруза поступало на второй, что позволяло контролировать ситуацию на дороге второму водителю.

В Hyundai Motor отмечают, что испытания технологии «platooning» в Южной Корее проводились впервые.