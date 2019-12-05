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Смарт-контракты – умные или глупые?
05.12.2019

Смарт-контракты – умные или глупые?


    • В предыдущей статье мы затронули и немного раскрыли, что представляют из себя криптовалюты. Теперь, после такой подготовки, мы с вами можем подойти к рассмотрению и пониманию, что же такое смарт-контракты.

    Смарт-контракты нельзя рассматривать как абстракцию. Они имеют теснейшую привязку к алгоритмике и инфраструктуре конкретной криптовалюты, т.е., они являются неотъемлемой их частью. Например, биткоин не позволит вам использовать смарт-контракты (точнее, имеет очень ограниченную их реализацию), т.к. эта функциональность в него не вшита. Акцентируем внимание, что функциональность смарт-контрактов и криптовалюты должны быть тесно связаны, т.к. криптовалюта является средством взаиморасчёта между сторонами смарт-контракта, этот момент станет отчетливо ясен чуть позже. Собственно, понятие смарт-контрактов возникло раньше понятия криптовалют, однако именно с возникновением бума криптовалют смарт-контракты получили путевку в жизнь и из концептуальной идеи стали превращаться в практический инструмент.  

    Так что такое смарт-контракт ?

    В принципе, это цифровой аналог обычного контакта, с рядом ограничений, о которых мы еще поговорим. Важным и принципиальным отличием смарт-контракта является полная автоматизация взаиморасчётов. Если при обычных контактных взаимоотношениях всегда есть временной лаг межу фактом поставки товаров / услуг и осуществлением платежа (кто мешает потянуть с оплатой) и, в принципе, существует возможность вообще не платить, и именно этого мы больше всего опасаемся, когда заключаем контракт с незнакомым покупателем / поставщиком, то в смарт-контрактах это алгоритмически невозможно. 

    Сейчас поясним:

    • Если немного углубиться, то смарт-контракт – этот тот же криптовалютный блокчейн, но дополнительно включающий в себя программный код, содержащий информацию о сделке в формате «если… то» и автоматически запускающий финансовые транзакции по переводу криптовалюты с одного кошелька на другой при соблюдении данных условий. Все это может происходить только в рамках единой экосистемы криптовалюта – смарт-контракт, т.к. только в этом случае обеспечивается транзакционность и надежность срабатывания алгоритмики смарт-контракта. Например, покупатель фиксирует факт получения транзакции, и программный код полностью автоматически и без какого-либо участия оператора отрабатывает перечисление крипты за поставленный товар с одного крипто кошелька на другой.

    Кажется, что смарт-контракты сулят чуть ли не заоблачные перспективы, т.к.:

    • Отсутствуют посредники как в виде банков, так и организаций (если говорить про логистику, то более важным нам представляется отсутствие организаций-посредников, т.к. процесс перемещения груза проходит через ряд перевозчиков / брокеров и т.п., и здесь просто необходима организация-посредник (экспедитор), которая будет увязывать и синхронизировать работу всех остальных поставщиков в процессе перевозки). Сделать подобных посредников ненужными очень заманчиво, поскольку это сулит заметное снижение общих расходов на транспортировку.
    • Платежи, как, впрочем, и штрафные санкции, по смарт-контракту наступают с неизбежностью дембеля и с суровой беспощадностью, без каких-либо задержек.
    • Отпадает необходимость в каком-либо бумажном документообороте и временных издержках, связанных с пересылкой и получением документов.
    • Отпадает необходимость в действиях, связанных с выполнением (имеется в виду выполнением человеком) некоторых условий контакта, как-то осуществление авансовых платежей, уведомление другой стороны о наступлении значимых событий, контроле взаиморасчетов, поскольку все это берет на себя алгоритмика смарт-контракта, что, в свою очередь, влечет за собой экономию людских ресурсов. Вам банально нужно меньше сотрудников, поскольку нет необходимости отправлять по почте документы, нет необходимости делать и отправлять в банк платежки, следить за платежами, да и просто «пропинывать» поставщиков.
    • Отпадает необходимость в юристах и юридическом сопровождении сделок, ведь потребность в юристах возникает, когда условия контракта не выполняются одной из сторон.

    Однако есть ряд серьезных вопросов и проблем. Но, прежде чем к ним перейти, затронем одну щекотливую тему – довольно часто доводится слышать, что смарт-контакты совершенно юридически неурегулированы и находятся вне правового поля. Простите, но им и не требуется регулирование, они сами себя регулируют и автоматически исполняют, в этом-то и заключается их прелесть. Это их преимущество, поскольку совершенно не нужны юристы, сама суть смарт-контрактов не подразумевает юридических споров (о редких исключениях расскажем ниже).

    smartcode

    • Действительно серьезной проблемой является невозможность внесения изменений в смарт-контракт (по крайней мере, в тех реализациях, которые нам известны, может быть, завтра все изменится). К обычному контракту стороны могут заключить дополнительное соглашение и скорректировать содержимое, в смарт контракте это невозможно, это не делает смарт-контракты менее интересными, но ограничивает их применение простыми случаями (в логистике это, например, может быть фрахт, автоперевозка, авиаперевозка, т.е., какое-либо одно плечо перевозки, но не вся цепочка поставки).
    • В смарт-контракт можно включить только те условия, которые могут быть четко алгоритмически определены, причем алгоритмически определены должны быть абсолютно все возможные варианты развития событий, иначе смарт-контракт может потенциально «подвиснуть» (например, контейнер бултыхнулся с контейнеровоза где-то водах Атлантики и в порт назначения не прибыл и никогда не прибудет, а смарт-контракт не предусматривал никаких вариантов, кроме прибытия контейнера в порт назначения. В этом случае в смарт-контракте должны были быть предусмотрены соответствующие условия, например, на случай неприбытия контейнера в определенные временные рамки. Или, например, груз был частично поврежден, соответственно, смарт-контракт должен содержать математические метрики, позволяющие определить степень повреждения груза на основании некоторых входных внешних данных, и математически точные правила взаиморасчетов на основании этих метрик).
    • Из сказанного выше следует сложность составления смарт-контрактов – мало того, что должны быть прописаны абсолютно все возможные исходы поставки товара / оказания услуг (какими бы маловероятными они ни были, ведь возможности достигнуть соглашения в случае наступления форс-мажора в ходе обычных переговоров уже не будет), так и само составление (а, точнее, разработка) смарт-контрактов требует знания специальных языков программирования (смарт-контракты в Ethereum пишутся на программном языке Solidity), а также навыков их тестирования.
    • Несмотря на то, что сама суть смарт-контрактов не подразумевает их какого-либо юридического сопровождения и вообще наличия какого-либо юридического поля (и это, на самом деле, преимущество), тем не менее, непонятно, что делать в тех случаях, если в смарт-контракте есть ошибка (алгоритмическая ли, программная ли, логическая, или, наступает не описанный / не запрограммированный в смарт контракте случай). Смарт-контракт может тогда в буквальном смысле «подвиснуть».
    • еще одним значимым недостатком смарт-контрактов является использование криптовалют (да, да, противоречим сами себе, выше пишем, как же это здорово – децентрализация криптовалют, и тут же указываем их как недостаток, поэтому, поясним что имеем виду текущее положение дел с крипто-валютным рынком) и в качестве платежного средства, и вот почему:
    • Юридический статус криптовалют не определен и неоднозначен, в связи с этим ни одна из известных нам криптовалют не имеет жесткой курсовой привязки к фиатной валюте (т.е., к «нормальным» деньгам), из-за чего курс криптовалют к «фиату» во многом спекулятивен и может не то что прыгать, а прямо-таки скакать как сайгак в течении дня на десятки процентов. В условиях, когда рентабельность перевозок мало где превышает 10% и занимает далеко не один день, это совершенно недопустимо, т.к. несет огромные курсовые риски.

    Так умные или глупые смарт-контракты?

    Мы считаем, что это (не только сами смарт-контакты, но и тесно с ними связанные криптовалюты) – наше неизбежное будущее (вопрос, насколько отдаленное), т.к.:

    • Весь бизнес, не только транспортный, устал от засилья жиреющих банков (валюту купить – комиссии, деньги в зарубежный банк перевести – комиссии, содержание счета – комиссии, от комиссий как таковых не уйти, но в банковской сфере их много, и они необоснованно высокие), учитывая, что буквально каждая транзакция / любой платеж облагается комиссиями, то мы, по сути, имеем в виде банков еще одного налогового агента, помимо государства.
    • Со стороны Центробанков идет постоянное манипулирование курсами валют не в наших с вами интересах, обесценивание депозитов и сбережений, изменение ставок рефинансирования, допэмиссии денежных средств и т.п. Сам принцип, что кто-то со стороны решает, сколько будут стоить ваши сбережения в другом денежном выражении – порочна.

    Другими словами – имеющаяся в мире финансовая система паразитарна, и децентрализация взаиморасчетов – неизбежное будущее.

    С другой стороны, чтобы это светлое будущее наступило, необходимо, чтобы были решены следующие проблемы:

    • Повышение скорости криптовалютных транзакций (количество транзакций в секунду) до уровня скоростей расчётов по банковской карте (таких как visa и mastercard). Биткоин по своей архитектуре и близко не способен подойти к таким скоростям (по одной только этой причине мы предрекаем ему неизбежный уход со сцены), однако уже сейчас представлены криптовалюты нового поколения с высокими скоростями транзакций, низкими транзакционными издержками и, как следствие, невысокими комиссиями.
    • Признание криптовалют законными средствами расчёта хотя бы в части стран. Это очень важно, т.к. естественным следствием этого станет возможность привязки курса криптовалюты к курсу фиатных валют, что существенно снизит курсовые и валютные риски и сделает взаиморасчеты в крипте массовым и рядовым явлением. Это самая насущная и сложная проблема, решение которой займет самое продолжительное время.
    • Появление международного арбитража (с локальными представительствами) по смарт-контрактам, но не в привычном для нас юридическом, а в алгоритмическом подтексте, этот арбитраж будет оперировать не нюансами законодательства тех стран, в которых находятся компании, заключившие контракт, а неким аналогом Инкотермс, т.е. неким наднациональным стандартом терминов, определений и понятий, однозначно описывающих явления / ситуации / условия и однозначно понимаемых всеми участниками. В задачи арбитража будет входить разбор ситуации, вынесение решения и внесение изменений в исходных код смарт-контракта, т.е. разрешение спорных ситуаций будет осуществляться путем внесения изменений в исходный код контракта и его завершением по доработанному сценарию. Это, в свою очередь, будет требовать определенной алгоритмической возможности со стороны блокчейна, т.к. блокчейн изначально должен будет содержать возможность как минимум трехстороннего арбитража / консенсусного механизма, с тем чтобы одна из сторон контракта могла инициировать разбирательство, при обоснованности которого арбитраж мог разблокировать смарт-контракт. Поскольку вторая сторона контракта, разумеется, откажется разблокировать смарт-контракт своим закрытым ключом и уж точно не будет предоставлять свой закрытый ключ), для разрешения споров по смарт-контрактам нужна третья сторона, которая сама по себе не может разблокировать ни один из смарт-контрактов, но при наличии требований от одной из сторон контракта такая возможность появляется. Честно говоря, мы не знаем есть ли на текущий момент криптографические платформы, поддерживающие такого рода возможности арбитража и возможности внесения изменений в контракт с участием третьей стороны, но мы убеждены, что это одно из ключевых условий распространения и внедрения смарт-контрактов в повседневную жизнь.

    Юрий Купрашевич


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