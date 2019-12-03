Криптовалюты и смарт-контракты

В предыдущей статье мы затронули и немного раскрыли суть технологии блокчейн. Теперь, после такой подготовки, мы с вами можем подойти к рассмотрению и пониманию, что же такое смарт-контракты.

Но, как и в предыдущем случае, нам необходимо сделать одно отступление, чтобы в итоге все стало ясно. И имя этому отступлению – криптовалюты. Именно криптовалюты являются тем базисом и той основой, которая потенциально сулит смарт-контрактам радужные перспективы.

Единицей криптовалюты является что-то наподобие цифрового ключа защиты (о которых мы говорили в нашей предыдущей статье про блокчейн), который вычисляется на основании специализированных алгоритмов, серьезно отличающихся от тех алгоритмов, которые используются при вычислении пары закрытых/открытых ключей для ассиметричного шифрования в ЭЦП. Отличия эти следующие:

количество блоков, т.е. монет криптовалюты, которые могут быть вычислены алгоритмически, ограничено, так, например, для биткоина этот предел составляет 21 млн монет. Это очень интересное свойство криптовалют (не всех, т.к. алгоритмы могут отличаться, но большинства) – ограничения по эмиссии, т.е. количеству монет/блоков, которые в пределе могут быть вычислены. Ограничение по количеству эмитируемых монет – это серьезный антиинфляционный фактор.

высокая сложность вычисления / поиска каждого блока / монеты, которая, вдобавок еще и расчет (где в арифметической, где в алгебраической прогрессии) из-за того, что с ростом количества вычисленных монет все больше и больше найденных блоков оказываются уже ранее найденными / добытыми и кому-то уже принадлежащими. На всякий случай уточним, что каждый блок уникален, собственно процесс поиска / вычисления новых блоков и называется майнингом криптовалюты, бум которого мы с вами наблюдали. На текущий момент, если говорить про биткоин и другие «уважаемые» криптовалюты (они еще называются альткоинами от слов альтернативные (биткоину) монеты), то сложность выросла настолько, что сделала это мероприятие рентабельным только на специализированном оборудовании, которое должно присутствовать в большом количестве, десятки и сотни так называемых айсиков (ASIC – так называются специализированные компьютеры для подобного рода вычислений). Времена, когда это можно было делать на домашнем компьютере, прошли, точнее, это еще реально делать, но количество монет, которые вы таким образом добудете, скорее всего, даже не окупит электричества, которое вы на это потратите.

Далее, более или менее разобравшись с тем, что такое единица криптовалюты, перейдем к способу ее обращения, взаиморасчетам и хранению. Здесь все тоже весьма любопытно:

Во-первых, и это, наверное, самое важное и интересное, любая криптовалюта децентрализована, у нет центрального депозитария / реестра, нет каких-либо аналогов Центробанка, который единственный может проводить эмиссию, нет централизованного процессингового центра.

Транзакции полностью анонимны, взаиморасчеты производятся между абстрактными цифровыми адресами цифровых же кошельков (о них чуть ниже), доступ к кошельку осуществляется с применением того самого ассиметричного шифрования, поэтому, если вы потеряете или забудете свой закрытый ключ для доступа к кошельку, эти средства не то что бы пропадут, нет, просто ими никто не сможет воспользоваться, т.к. с утерей закрытого ключа теряется возможность что-либо предпринять с криптосредствами.

При всей своей анонимности, транзакции полностью прозрачны – любой может получить доступ ко всей истории и ко всей информации по транзакциям и их суммам, вот только номера кошельков никак ни с чем не связать.

Как так? – спросите вы. Попробуем объяснить.

Помните, про блокчейн в предыдущей статье . Так вот, добавьте к этому, что вместо подписанных документов блокчейн содержит:

Все вычисленные блоки / монеты и их принадлежность тому или иному кошельку,

Всю историю перехода блоков из одних кошельков в другие (т.е., всю историю транзакций).

И вы получите понимание, что такое криптовалюты и как они работают (как минимум на примере биткоина). Т.е., и сами криптовалюты, и операции с ними – это один большой блокчейн, копии которого находятся у всех владельцев криптовалюты. Это как если бы был один на всех кошелек, но достать из него каждый может только то, чем владеет, точнее, только то, что зашифровано его закрытым ключом.

Несколько неочевидных, но крайне важных следствий, которые вытекают из всего этого:

Каждый владелец крипты должен где-то хранить цифровой кошелек – может, у себя на компьютере, может, на крипто-бирже, может, на стороннем ресурсе, т.к., как мы уже писали выше, единого центра нет.

Кошелек представляет собой весь этот объемный блокчейн, где среди всей огромной массы транзакций есть и ваши транзакции, когда тот или иной блок крипты перешел в вашу собственность, т.е., был подписан вашим закрытым ключом или был вами намайнен, и вы вынуждены его регулярно обновлять теми транзакциями, которые произошли уже после этого. Не получив, т.е., не дополнив свой кошелек всеми имеющимися транзакциями, вы просто не сможете ничего со своей криптой сделать, поскольку это же блокчейн, и вам нужно иметь самую актуальную его версию, чтобы иметь возможность подписать всю эту историю, включая добавляемую вами транзакцию, скажем, по оплате/покупке чего-либо вашим закрытым ключом.

Уже на текущий момент размер биткоин кошелька перевалил за 50 Гб, Карл!! 50 Гб – это, на минутку, средний размер базы данных крупного транспортного предприятия с накопленными за 10 лет данными. Как же будет пухнуть размер кошелька (блокчейна) биткоина, вздумай его широко использовать общественность – 100? 200? 500 Гб? Или он будет исчисляться терабайтами? Но он не будет широко использоваться, и об этом ниже. Несмотря на пропагандируемую нулевую комиссию за транзакции, на практике, однако, есть распределённая сеть майнеров (они не только монеты добывают, называются нодами, т.е. узлами сети, но еще обеспечивают расчёт следующих блоков при проверке и подтверждении транзакций), и вот они-то берут с вас комиссию за расчёт и распространение следующего блока блокчейна, содержащего вашу транзакцию (не только вашу, на самом деле, и среди нод есть конкуренция, кто раньше вычислит блок, и есть специальные правила определения того, расчёты какой ноды включаются в блокчейн сети, но это уже детали). Учитывая все перечисленное выше, нет ничего удивительного в том, что время транзакции в сети биткоин достигает 20-60 минут. Нет, его конечно, можно уменьшить, указав высокую комиссию, но при этом ее размер может достигнуть совсем уж неприемлемых значений. Собственно, долгое время транзакций и является тем фактором, которое не позволяет и не позволит биткоину получить широкое распространение, но этого уже нельзя сказать про другие криптовалюты, в которых предприняты попытки указанные ограничения снять.



Помимо биткоина, существуют масса других криптовалют, сильно отличающихся как по алгоритмике добычи монет, так и по алгоритму формирования транзакций, и по правилам распространения новых транзакционных блоков среди участников сети. Так, например, криптовалюта эфир (Etherium) лишена таких недостатков биткоина как низкая скорость транзакций и, как следствие (из-за необходимости конкурировать за ресурсы майнеров для подтверждения транзакций) очень высокие комиссии при биткоин-транзакциях, но даже и эта криптовалюта не может обеспечить более 30-40 транзакций в секунду.

Однако важным для нас свойством таких криптовалют как Etherium явлется механизм смарт-контрактов, об этом мы расскажем в следующей статье.

Юрий Купрашевич