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Maersk протестирует электромодуль в контейнере
06.11.2019

Maersk протестирует электромодуль в контейнере


    • Maersk протестирует аккумуляторную систему для выработки электроэнергии. В декабре этого года компания намерена установить аккумуляторный модуль, который будет помещен в морской контейнер, на борту контейнеровоза «Maersk Cape Town». Это позволит увеличить энергоэффективность судна и сократить выбросы CO2, считают в Maersk.

    «Испытания установки мощностью 600 КВт позволят Maersk двигаться в направлении дальнейшей электрификации своего флота и портовых терминалов, – отметил COO Maersk Сорен Тофт. – Мы будет продолжать разрабатывать и тестировать низкоуглеродные решения, чтобы к 2050 году стать CO2-нейтральными».

    Морская аккумуляторная система будет использоваться для повышения эффективности электрических систем судна, например, генераторов. Электромодуль будет задействован для поддержки вспомогательных генераторов на более оптимальной нагрузке. Также он будет заменять генераторы, когда их работа не требуется, таким образом сократится общий расход топлива. Кроме того, аккумуляторная система способна накапливать электроэнергию, что позволит обеспечить непрерывное электроснабжение.

    «Maersk Cape Town» оснащен также системой утилизации тепла. Эта система повышает общую энергоэффективность, так как позволяет заряжать батареи, получая энергию от тепла уходящих продуктов сгорания, которые в противном случае выбрасываются в атмосферу.

    Контейнезированная аккумуляторная система произведена датской компанией Trident Maritime Systems.

    Длина «Maersk Cape Town» составляет 249 м. Судно построено в 2011 году. Оно задействовано на трейде Западная Африка – Восточная Азия. Первый рейс контейнеровоза с установленным модулем планируется на начало следующего года.


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