Ветрозащитный экран для мегаконтейнеровозов получил одобрение

Ветровой щит для мегаконтейнеровозов, разработанный MOL и Samsung Heavy Industries, получил одобрение в принципе от классификационного общества DNV GL.

Благодаря оптимальной конструкции новый носовой ветрозащитный экран позволит потенциально снизить сопротивление ветра при движении судна, а также сэкономить топливо и уменьшить выбросы углекислого газа на 2-4%, что было проверено в ходе испытаний в 2015 году. Тогда ветровой щит был установлен на контейнеровозе среднего размера – «Marvel» вместимостью 6,7 тыс. TEU.

«Современные контейнеровозы становятся все больше, а ярусы контейнеров на борту – выше, – пояснял тогда MOL. – И сопротивление ветра при движении превращается в настоящую проблему». В 2015 году были проведены испытания носовой части судна в аэродинамической трубе, чтобы понять, какая форма носа будет наиболее оптимальной. Инженеры пришли к выводу, что подковообразная форма щита будет максимально защищать судно от ветра. Контейнеры за ветрозащитным экраном были расположены наискосок, что дополнительно снизило сопротивление ветра. Кроме того, предполагалось, что экран защитит носовую часть судна от заливания водой во время шторма.