Юбилейная тонна с Приразломной

10 апреля арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» принял на борт юбилейную 10-миллионную тонну нефти, добытую на морской платформе «Приразломная» в Печорском море. Эта отгрузка стала 150-й с начала транспортных операций в апреле 2014 года.

Как отмечают в «Совкомфлоте», символично, что ровно пять лет назад первую партию нефти с «Приразломной» доставил также «Михаил Ульянов».

Транспортировку нефти, добываемой на Приразломном, полностью обеспечивают челночные танкеры «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». Дедвейт каждого судна составляет 70 тыс. тонн – на сегодня это самые крупные нефтеналивные танкеры, построенные в России, на «Адмиралтейских верфях».

Суда были спроектированы с учетом сложной ледовой и навигационной обстановки в районе постоянной эксплуатации. Танкерам присвоен ледовый класс Arc6, они самостоятельно преодолевают лед толщиной до 1,2 м.