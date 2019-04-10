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Юбилейная тонна с Приразломной
10.04.2019

Юбилейная тонна с Приразломной

    • 10 апреля арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» принял на борт юбилейную 10-миллионную тонну нефти, добытую на морской платформе «Приразломная» в Печорском море. Эта отгрузка стала 150-й с начала транспортных операций в апреле 2014 года.

    Как отмечают в «Совкомфлоте», символично, что ровно пять лет назад первую партию нефти с «Приразломной» доставил также «Михаил Ульянов».

    Транспортировку нефти, добываемой на Приразломном, полностью обеспечивают челночные танкеры «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». Дедвейт каждого судна составляет 70 тыс. тонн – на сегодня это самые крупные нефтеналивные танкеры, построенные в России, на «Адмиралтейских верфях».

    Суда были спроектированы с учетом сложной ледовой и навигационной обстановки в районе постоянной эксплуатации. Танкерам присвоен ледовый класс Arc6, они самостоятельно преодолевают лед толщиной до 1,2 м.

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