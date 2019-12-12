Среднее время транзита по СМП – почти 10 суток

В 2018 году объём международного транзита по Северному морскому пути составил 491,3 тыс. тонн, основную долю грузопотока составили навалочные грузы – 306 тыс. тонн. Об этом рассказал, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее», заместитель директора, начальник Управления операционного управления и обеспечения мореплавания Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Александр Ольшевский.

По данным А.Ольшевского, перевозки наливных грузов составили 98,9 тыс. тонн, генеральных – 48,7 тыс. тонн, контейнерооборот – 32,7 тыс. тонн. Дедвейт самого крупного судна, совершившего транзитный рейс по СМП, составил 76 тыс. тонн.

В 2018 году первый транзитный рейс начался 24 июля на восток. Последний транзитный рейс, на запад, завершился 4 декабря.

Для транзитных перевозок было задействовано 27 судов, из них 8 – под российским флагом, 8 – под флагом Китая, Португалии – 2, Либерии – 2, по одному – под флагами Дании, Нидерландов, Финляндии, Антигуа и Барбуды и Сент-Китса и Невиса.

Среднее время рейса составило 9,7 суток.