Д.Пурим о бизнесе в Арктике

Своими наблюдениями о том, какими ожиданиями живет малый и средний бизнес в Арктике и каковы внутренние и внешние угрозы предпринимательству, поделился председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим в ходе форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

«Драйверов развития бизнеса в Арктической зоне много. Это интерес иностранного капитала к проектам добычи. Кроме того, есть интересные темы на слуху, например, это вливания «Росатома» в построение альтернативы Суэцкому каналу вместе с «ТрансКонтейнером». Такая неоднозначная тема: получается, что Севморпуть должен конкурировать с Транссибом. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Д.Пурим.

Он назвал еще несколько факторов для роста малого и среднего бизнеса в Арктике: это концентрация усилий государства, направленных на развитие гражданской и военной инфраструктуры, в том числе жд; наличие источников финансовых ресурсов; экспорт зерна Севморпути; заявленная президентом РФ поддержка российского бизнеса. «Артика стала привлекательна для молодежи, – отметил Д.Пурим. – Это связано с тем, что в Артике начинают платить хорошие деньги. Кроме того, это энтузиазм людей, которые работают в Арктике, даже не зарабатывая не то что большие деньги, а теряя эти деньги, что грустно».

Для того, чтобы малый и средний бизнес чувствовал себя стабильно, необходимо учитывать угрозы для развития бизнеса в Арктике, как внутренние, так и внешние. «Санкционные ограничения – это хоть и внешние угрозы, но, тем не менее, почти все крупные компании накладывают на себя ограничения и в приказном порядке, при тендерах появляется обязательство подрядчика быть не включенным в санкционный лист США».

«Некоторые компании, некрупные судовладельцы, попали в очень сложное положение по линии Специального строительства МО [Министерства обороны], – продолжил Д.Пурим. – Обанкротились крупные проекты. Это очень грустно, это откинуло назад достаточно серьезно судоходство в Арктике. Грустный пример – Мурманское пароходство».

«Излишняя прыткость проверяющих, которые очень любят прикрывать своей эпизодической прыткостью свой непрофессионализм – еще одна угроза для бизнеса в Арктике, – продолжил он. – Своей прыткостью они могут измучить любое предприятие до изнеможения. Они не слышат нашего президента, который говорит, что не надо бизнес кошмарить, надо переходить в зону профилактическую, а не наказания. Также я считаю, что угрозой для малого и среднего бизнеса является излишняя концентрация деятельности государственных компаний, даже не их самих, а их «внучек», «дочек», которые якобы в интересах государства хотят зайти в зону, традиционную для малого и среднего бизнеса, прикрываясь якобы государственными интересами».

«Конечно, очень отрадно слышать, что есть планы по развитию, есть тот, кто будет развивать инфраструктуру в Арктике, это «Росатом», – добавил Д.Пурим. – Очень хотелось бы, говорю от лица небольших судоходных компаний, почетче иметь планы развития грузовой базы, чтобы можно было успеть приобрести флот, может даже, построить».

«В чем могла бы роль государства проявляться боле ярко? Не в конкуренции с бизнесом. Координационная роль. Регионы понимают, где узкое горлышко в наших «воротах Арктики», а у нас их несколько – Кандалакша, Архангельск, Мурманск и даже Санкт-Петербург. Мы недавно были в Архангельске, порт «Экономия» никак не развился за последние 5 лет. Регион теряет, недополучает налоги, Арктика теряет. Тоже самое и Певек. Роль государства именно в том, чтобы мотивировать собственника обеспечить устойчивое развитие возрастающих потребностей Арктики».

По мнению Д.Пурима, необходимо развивать экологические проекты в Арктике – как площадку роста для бизнеса. «Утилизация мусора. На самом деле, если задуматься, как утилизируется мусор в Арктике – это большая проблема. Везти его просто некуда, а слуху скандалы, связанные с архангельской ситуацией [протесты местных жителей против строительства мусороперерабатывающего завода в Шиесе]. Архангельск – это то место, где такие экологические проекты будут неизбежно развиваться».

«Внешние угрозы – это, конечно, санкции, – продолжил он. – Недавно вылезли политические заявления двух очень крупных морских компаний – MSC и CMA CGM, что они не будут использовать СМП из-за экологических причин. Конечно, мы понимаем, что это политическое решение. Но в то же время мы понимаем, что с этой угрозой нельзя не считаться. Я думаю, что потенциал транзитный через Северный морской путь, на него лучше не тратить деньги, лучше потратить на поддержку традиционного нашего бизнеса – вывоз углеводородов. Когда лед растает, то они автоматически к нам придут, если будет потепление».

Площадками роста Д.Пурим также назвал обновление флота при планировании грузовой базы, развитие портов (концессии) и обеспечение их устойчивого развития; развитие малого и среднего бизнеса – сервиса по обслуживанию шельфовых проектов, а также цифровые технологии. «Должна быть единая цифровая экосистема. Роль государства в ее создании еще слабая, но может дать толчок развитию компетенций и обеспечению безопасного судоходства».

В заключение Д.Пурим отметил, что большой прорыв для Северного морского пути дала бы возможность порту Сабетта принимать грузы по железной дороге. «Это путь оптимизации логистики в Арктической зоне», – подчеркнул он.