Еще один контейнеровоз Containerships на СПГ

Containerships принял в эксплуатацию контейнеровоз «Containerships Arctic» TEU. Это четвертый контейнеровоз на СПГ из серии, заказанной компанией в 2013 году.
Судно построено на китайской верфи Wenchong Shipyard. «Containerships Arctic» будет задействован на маршрутах в Европе, в частности, на Балтике на фидерных сервисах CMA CGM, а в начале 2021 года будет работать на shortsea сервисе Containerships – BALT-1.
Как сообщили SeaNews в CMA CGM, первая бункеровка контейнеровоза СПГ планируется в порту Роттердам. Она пройдет по схеме «борт – борт». Объем оставит порядка 200 тонн.
Технические характеристики судна:
- вместимость – 1,38 тыс. TEU;
- длина – 170 м;
- ширина – 29,6 м;
- осадка – 6,9 м;
- количество рефрозеток – 360;
- двигатель двойного действия с использованием СПГ (10080 кВт);
- ледовый класс – 1А.