Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Еще один контейнеровоз Containerships на СПГ
16.12.2019

Еще один контейнеровоз Containerships на СПГ


    • Containerships принял в эксплуатацию контейнеровоз «Containerships Arctic» TEU. Это четвертый контейнеровоз на СПГ из серии, заказанной компанией в 2013 году.

    Судно построено на китайской верфи Wenchong Shipyard. «Containerships Arctic» будет задействован на маршрутах в Европе, в частности, на Балтике на фидерных сервисах CMA CGM, а в начале 2021 года будет работать на shortsea сервисе Containerships – BALT-1.

    Как сообщили SeaNews в CMA CGM, первая бункеровка контейнеровоза СПГ планируется в порту Роттердам. Она пройдет по схеме «борт – борт». Объем оставит порядка 200 тонн.

    Технические характеристики судна:

    • вместимость – 1,38 тыс. TEU;
    • длина – 170 м;
    • ширина – 29,6 м;
    • осадка – 6,9 м;
    • количество рефрозеток – 360;
    • двигатель двойного действия с использованием СПГ (10080 кВт);
    • ледовый класс – 1А.

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.07.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 26, 2019
    На 26 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    30.05.2019
    CMA CGM посадит CEVA в Марселе
    CMA CGM на данный момент консолидировали 99,4% акций CEVA Logistics, сообщила группа в своем стейтменте по итогам первого […]
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения
    0
    10.06.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2019
    На 24 неделе года цены на бункерное топливо практически во всех исследуемых портах скорректировались вниз. В Роттердаме и […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    26.09.2019
    «Новатэк» подписался с MOL
    И Банком Японии для международного сотрудничества
    JBICMOLКамчаткаМурманск
    0
    08.02.2019
    Крупнейшая в мире FSRU в работе – видео
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) опубликовал видео операции одной из крупнейшей в мире плавучей установки по хранению и регазификации […]
    MOLВидеоСПГ
    0
    15.03.2019
    Арктика за бортом
    Видео с борта контейнеровоза, выполняющего рейсы в Арктике. Снято в феврале-марте этого года. Видео: Алексей Быстров
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    25.11.2019
    Первые японские паромы на СПГ
    Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и входящий в группу MOL паромный оператор Ferry Sunflower Limited намерены построить первые […]
    LNGMOLЗаказпаром
    0
    06.12.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48, 2019
    На 48 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    16.09.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 38 неделя 2019
    На 38 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пирее и […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    29.05.2019
    CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens
    CMA CGM и MSC объявили, что присоединятся к TradeLens – совместному блокчейн-проекту Maersk и IBM. Объединение на единой […]
    CMA CGMITMaerskMSC
    0
    20.06.2019
    Второй СПГ-контейнеровоз Containerships встает на линию
    Containerships принял в эксплуатацию свой второй контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, […]
    ContainershipsLNGКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозы
    0
    25.09.2019
    Самый большой автомобилевоз на СПГ
    NYK разместил заказ на самый большой в мире автомбилевоз (PCTC), который сможет работать исключительно на сжиженном природном газе. […]
    NYKАвтомобилевозСПГСудостроение
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    17.12.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    16.12.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019
    13.12.2019 Контейнерооборот лидеров
    13.12.2019 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2019 увеличился на 4,1%
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ