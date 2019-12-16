Еще один контейнеровоз Containerships на СПГ

Containerships принял в эксплуатацию контейнеровоз «Containerships Arctic» TEU. Это четвертый контейнеровоз на СПГ из серии, заказанной компанией в 2013 году.

Судно построено на китайской верфи Wenchong Shipyard. «Containerships Arctic» будет задействован на маршрутах в Европе, в частности, на Балтике на фидерных сервисах CMA CGM, а в начале 2021 года будет работать на shortsea сервисе Containerships – BALT-1.

Как сообщили SeaNews в CMA CGM, первая бункеровка контейнеровоза СПГ планируется в порту Роттердам. Она пройдет по схеме «борт – борт». Объем оставит порядка 200 тонн.

Технические характеристики судна: