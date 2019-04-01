Секретный метод

«РЖД Логистика» разработала и запатентовала инновационные методы размещения длинномерных грузов на фитинговой платформе

АО «РЖД Логистика» стало правообладателем трех патентов на разработанные компанией особые методы размещения и крепления длинномерных грузов на железнодорожной платформе, оборудованной фитинговыми упорами. По информации компании, разработанные решения расширяют сферу использования фитинговых платформ и номенклатуру перевозимых грузов.

«Используемый в настоящее время способ крепления таких нестандартных грузов, как рельсы, швеллеры, трубы, балки и прочие аналогичные, с помощью растяжек, упорных и распорных деревянных брусков зачастую оказывается экономически неэффективным и требует повышенного внимания в процессе перевозки. А инновационные методы крепления с использованием грузоопорных элементов, разработанные сотрудником «РЖД Логистики», напротив, помогают обеспечить неподвижность груза на всем пути следования, в том числе при изменении скорости движения вагона и при прохождении кривых отрезков пути», – говорят в компании.

По информации компании, эффективность и экономическая целесообразность новых методов крепления подтверждена технико-экономической оценкой перевозки железнодорожных рельсов длиной 25 метров. Дополнительные преимущества – возможность многократного использования грузоопорных элементов и размещения груза не на двух, а на одной платформе, что исключает вероятность его смещения. Кроме того, использование фитинговых платформ расширяет номенклатуру перевозимых грузов и позволяет существенно повысить качество крепления длинномерных грузов.

Саму технологию в компании не раскрывают и картинок и схем не показывают.