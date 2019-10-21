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Рейтинг российских логистических компаний
21.10.2019

Рейтинг российских логистических компаний


    • Первую строчку рейтинга логистических компаний, работающих по модели «без активов», заняло АО «РЖД Логистика», такие данные привел, на конференции «ТрансКонт», директор ИАА «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

    «Мы проанализировали более 60 крупных компаний по двум параметрам: операционные и финансовые показатели. В наш рейтинг крупнейших логистических операторов, работающих преимущественно по модели «без активов», включены компании с выручкой по итогам 2018 года свыше 5,9 млрд рублей без НДС». В рейтинг, уточнил М.Бурмистров, не были включены кэптивные логистические компании, входящие в холдинг-грузовладельцев и грузоотправителей (предприятий, розничных сетей) и компаний, основным бизнесом которых являются перевозки грузов внутренним водным и морским транспортом, например,  «Оборонлогистика» (структура Министерства обороны РФ), ООО «Сельта» (транспортная дочка сети «Магнит»), «РТ-логистика» (входит в Ростех), ООО «Деловые линии» и «ПЭК», «Желдорэкспедиция», DPD, FESCO, ГК «Совфрахт» и некоторые другие.

    «Модель «без активов» в разные периоды экономического цикла ведет себя по-разному, – продолжил М.Бурмистров. – Традиционно наиболее эффективной модель «без активов» оказывается в период профицита парка, профицита активов, когда компании имеют возможность эффективно привлекать нужный подвижной состав или автомобили. Но в периоды дефицита (а сейчас мы находимся именно на этом этапе, может бы сейчас он завершается, в этом сегменте уже явно прошел пик), компании, которые работают по модели «без активов, испытывают объективно существенные сложности. В этом плане очень показательны компании, которые в 2018 году столкнулись с ограничением, связанным с привлечением парка».

    По данным «Infoline-Аналитики», лидерство в рейтинге INFOLine Logistic Russia TOP по интегрированному показателю, учитывающему операционные и финансовые показатели, по итогам 2018 года сохранило АО «РЖД Логистика». На вторую позицию переместилось АО «ОТЛК ЕРА», которое в условиях увеличения контейнерного транзита смогла увеличить выручку на 64%, а перевозки контейнеров на 60% (до 280 тыс. TEU). Так, в 2018 году транзитные контейнерные перевозки Китай – Европа – Китай увеличились на 34%, а по сравнению с 2017 годом – на 80%.

    Рост выручки выше среднего по представленным в рейтинге компаниям показали также Lorus SCM (+42,9%), Kuehne + Nagel (+32.9%), «Байкал-Сервис» (+27,5%), GEFCO (26,5%), Schenker (+26,3%), «РЖД Логистика» и «Спецтрансгрупп» (по 21,4%).

    Наибольший рост перевозок показали компании «Спецтрансгрупп» (+161%), Lorus SCM (+75%), «ОТЛК ЕРА» (+60%), GEFCO (+50%), Kuehne + Nagel (+21%).


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