Система поддержки швартовки

NYK Group и Japan Marine Science Inc. (JMS) разработали систему поддержки швартовки. По информации NYK, система позволяет оценить управляемость судна, визуализирует риски при швартовке, снижает нагрузку на экипаж и минимизирует риски возникновения аварийных ситуаций вследствие человеческого фактора.

При швартовке капитан должен следить за снижением скорости по мере приближения к причалу, принимать во внимание ветер, течения и приливы/отливы, контролировать работу рулевого устройства и двигателей, отдавать распоряжения буксирам и членам экипажа - все это, отмечают в NYK, большая нагрузка, которая может привести к возникновению аварийной ситуации - от касаний и навалов до серьезных столкновений, которые приводят к существенным повреждениям судов, причальных стенок и терминального оборудования.

Разработанное NYK и JMS программное обеспечение анализирует такие параметры как расстояние до причала, скорость судна, работу его систем, расстановку и работу буксиров, погодные условия, и на основании этого анализа в режиме реального времени оценивает управляемость судна и визуализирует потенциальные риски.

Капитан может на планшете задать относительное положение и скорость движения судна и оценить риск аварийной ситуации. В NYK рассчитывают, что это облегчит ему жизнь - и позволит избежать аварий.

На данный момент система уже прошла испытания на судах, и NYK планирует постепенно внедрять ее на своем флоте. JMS будет предлагать систему другим участникам рынка на коммерческой основе. На получение патента компании подали.

Разработчики рассчитывают, что эта технология может быть применена в автоматизированной системе швартовки для автономных судов, над которой работает NYK. Наличие экипажа на таких судах, однако, предполагается.