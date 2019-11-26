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Алюминиевые паруса на судне DFDS
26.11.2019

Алюминиевые паруса на судне DFDS


    • DFDS тестирует прототип алюминиевых парусов, разработанных голландской Econowind. Паруса были установлены на судне «Lysbris Seaways» в порту Амстердам. Использование алюминиевых парусов позволяет экономить топливо и снизить атмосферные выбросы.

    Алюминиевая парусная установка представляет собой конструкцию из двойного паруса, которая размещается в 40-футовом контейнере. Два 10-метровых паруса складываются/раскладываются одним нажатием кнопки. Особая конструкция и специальное программное обеспечение позволяют парусам более оптимально улавливать ветер и более эффективно приводить судно в движение.

    «Универсальное судно «Lysbris Seaways» иедально подходит для испытания такой концепции, — сказал региональный директор Econowind в Норвегии Видар Карлсен. – Теоретически это хорошая идея, но мы на практике должны убедиться, реальна ли экономия топлива для этого типа судна».

    Также он отметил, что парусная установка работает автоматически, то есть «контейнер с парусами можно открыть с капитанского мостика, но тестируемый прототип практичнее использовать в ручном режиме и с обслуживанием специалистом».

    Прототип паруса будут тестировать в течение двух месяцев.


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