Алюминиевые паруса на судне DFDS

DFDS тестирует прототип алюминиевых парусов, разработанных голландской Econowind. Паруса были установлены на судне «Lysbris Seaways» в порту Амстердам. Использование алюминиевых парусов позволяет экономить топливо и снизить атмосферные выбросы.

Алюминиевая парусная установка представляет собой конструкцию из двойного паруса, которая размещается в 40-футовом контейнере. Два 10-метровых паруса складываются/раскладываются одним нажатием кнопки. Особая конструкция и специальное программное обеспечение позволяют парусам более оптимально улавливать ветер и более эффективно приводить судно в движение.

«Универсальное судно «Lysbris Seaways» иедально подходит для испытания такой концепции, — сказал региональный директор Econowind в Норвегии Видар Карлсен. – Теоретически это хорошая идея, но мы на практике должны убедиться, реальна ли экономия топлива для этого типа судна».

Также он отметил, что парусная установка работает автоматически, то есть «контейнер с парусами можно открыть с капитанского мостика, но тестируемый прототип практичнее использовать в ручном режиме и с обслуживанием специалистом».

Прототип паруса будут тестировать в течение двух месяцев.