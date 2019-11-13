Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузовик без кабины водителя
13.11.2019

Грузовик без кабины водителя


    • Scania представила инновационное концептуальное транспортное средство – полностью автономный грузовой автомобиль Scania AXL без кабины.

    В конструкции Scania AXL отсутствует традиционная кабина для водителя, ее заменяет специальный интеллектуальный передний модуль, куда интегрированы различные системы управления (камеры, радары, лидары и GPS-приемники), например, автономные операции в шахтах грузовик выполняет, получая задания от цифровой логистической системы, сообщает пресс-служба компании.

    Концептуальный беспилотный автомобиль Scania AXL создан для эксплуатации на шахтах и крупных закрытых строительных площадках, оптимальных для использования полностью автономного транспорта. Применение такой модели позволяет упорядочить процесс перевозки грузов, повышает экономичность предприятия и снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

    Двигатель внутреннего сгорания Scania AXL работает преимущественно на возобновляемом биотопливе, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

    «Клиенты Scania уже используют беспилотную грузовую технику, однако до сих пор в автомобилях было предусмотрено место для водителя, чтобы при необходимости он мог вмешаться в процесс работы. Scania AXL – это кардинально новое решение, так как автомобиль не имеет кабины, – пояснил Клэйс Эриксон, глава отдела исследований и разработок Scania. – За последние годы достигнут существенный прогресс в создании беспилотных автомобилей, но ответы на многие вопросы еще предстоит найти. С помощью концептуальных транспортных средств, таких как Scania AXL, мы выходим на новый уровень».

    Грузовик без кабины водителя


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.01.2019
    О реализации механизма «одного окна»
    Для участников внешнеэкономической деятельности
    ВЭДПравительствоТехнологииЭкспорт
    1
    02.10.2019
    NYK протестировал навигационную систему для автономных судов
    NYK провел испытания навигационной системы Sherpa System for Real ship (SSR), предназначенной для автономного плавания пилотируемых судов. Испытания […]
    NYKИспытанияТехнологии
    0
    27.02.2019
    ZIM инвестирует в e-коммерцию
    ZIM сделал прямые инвестиции в e-commerce компанию Ladingo, которая предлагает комплексные решения «от двери до двери» для международных […]
    ZimСервисТехнологии
    0
    24.10.2019
    Китайцы запустили поезд без машиниста
    В Китае запустили первый в стране «умный» грузовой поезд, который работает без машиниста. Он будет возить уголь на […]
    ВидеоКитайПоездаТехнологии
    0
    15.01.2019
    ZIM переходит на безбумажные коносаменты
    ZIM вышел на новый этап своего проекта по использованию технологии блокчейн для внедрения безбумажного документооборота. После успешной реализации […]
    ZimБлокчейнТехнологии
    0
    01.04.2019
    Секретный метод
    «РЖД Логистика» разработала и запатентовала инновационные методы размещения длинномерных грузов на фитинговой платформе АО «РЖД Логистика» стало правообладателем […]
    Ж/д перевозкиРЖД ЛогистикаТехнологииФитинговые платформы
    0
    31.01.2019
    Робот Юля научилась писать
    DPD в России подключила к обработке письменных клиентских обращений робота-оператора Юлю. Ранее Юля отвечала только за коммуникацию с […]
    Технологии
    0
    11.07.2019
    Молочная ферма на воде
    В Роттердаме открыли первую в мире плавучую молочную ферму. Все поголовье на начальном этапе составляют 32 коровы. Дойка […]
    ВидеоКоровыРоттердамТехнологии
    0
    31.05.2019
    ЕС выделит средства для автономных судов
    Евросоюз профинансирует инициативу по автономному судоходству в европейских водах – проект под названием Autoship. В рамках проектах предполагается […]
    Автономные судаЕвросоюзТехнологии
    0
    18.09.2019
    Первый в мире паром на водородном топливе
    Японская судостроительная компания Tsuneishi Facilities & Craft построит первый в мире паром прибрежного плавания на водородном топливе. Проект, позволяющий использовать […]
    Tsuneishi Facilities & CraftпаромТехнологии
    0
    06.09.2019
    5 суток за 21 час
    4 сентября состоялась первая отправка из ВМТП в Москву группы контейнеров с импортными японскими автозапчастями и комплектующими, все […]
    FESCO Владивостокский морской торговый портКонтейнерКонтейнерный поезд
    0
    30.05.2019
    Самое большое судно для установки ветрогенераторов
    Jan De Nul разместил на верфи COSCO Shipping Heavy Industry заказ на строительство судна для установки ветряных турбин. […]
    Jan de NulKnud E. HansenВетроэнергетикаСудостроение
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.11.2019 TEU и евро HHLA
    13.11.2019 Контейнерные порты Турции
    13.11.2019 О предварительном информировании на конференции FREIGHT 2019
    12.11.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    12.11.2019 Лидеры Финляндии
    11.11.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ