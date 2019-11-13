Грузовик без кабины водителя

Scania представила инновационное концептуальное транспортное средство – полностью автономный грузовой автомобиль Scania AXL без кабины.

В конструкции Scania AXL отсутствует традиционная кабина для водителя, ее заменяет специальный интеллектуальный передний модуль, куда интегрированы различные системы управления (камеры, радары, лидары и GPS-приемники), например, автономные операции в шахтах грузовик выполняет, получая задания от цифровой логистической системы, сообщает пресс-служба компании.

Концептуальный беспилотный автомобиль Scania AXL создан для эксплуатации на шахтах и крупных закрытых строительных площадках, оптимальных для использования полностью автономного транспорта. Применение такой модели позволяет упорядочить процесс перевозки грузов, повышает экономичность предприятия и снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Двигатель внутреннего сгорания Scania AXL работает преимущественно на возобновляемом биотопливе, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

«Клиенты Scania уже используют беспилотную грузовую технику, однако до сих пор в автомобилях было предусмотрено место для водителя, чтобы при необходимости он мог вмешаться в процесс работы. Scania AXL – это кардинально новое решение, так как автомобиль не имеет кабины, – пояснил Клэйс Эриксон, глава отдела исследований и разработок Scania. – За последние годы достигнут существенный прогресс в создании беспилотных автомобилей, но ответы на многие вопросы еще предстоит найти. С помощью концептуальных транспортных средств, таких как Scania AXL, мы выходим на новый уровень».