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Teistin судно с подводными крыльями
31.10.2019

Первое судно с подводными крыльями в носовой части


    • На видео ниже – «Teistin», первое в мире судно с подводными крыльями, установленными в носовой части. Смысл технологии в использовании энергии волн для увеличения силы тяги и сокращения расхода бункера.

    Технология разработана норвежской Wavefoil. Как отмечают в компании, сама идея, что судно на подводных крыльях в носовой части может двигаться за счет энергии волн, не нова – ей уже более 150 лет. Однако реализовали ее только сейчас.

    Подводные крылья на паром, который перевозит пассажиров между портами на Фарерских остовах поставили в сентябре этого года.

    Видео: Wavefoil


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