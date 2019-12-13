Беспилотный автомобиль повезет продукты

Walmart объявил о запуске в США проекта по доставке продуктов беспилотными автомобилями. Это совместный проект Walmart и компании Nuro, которая занимается разработкой и производством автономных автомобилей для доставки различных товаров потребителей.

В проекте будут задействованы автомобили собственной разработки Nuro – кастомизированные R2, и автономные Toyota Prius. В машинах не предусмотрены кабины для водителя и места для пассажиров, вся полезная площадь будет предназначена исключительно под продукты и другие товары.

Сервис будет доступен уже в январе следующего года для тех клиентов, которые включились в программу. Они будут заказывать товары онлайн, и к запланированному времени товар доставит специализированный беспилотный автомобиль.