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Беспилотный автомобиль повезет продукты
13.12.2019

Беспилотный автомобиль повезет продукты


    • Walmart объявил о запуске в США проекта по доставке продуктов беспилотными автомобилями. Это совместный проект Walmart и компании Nuro, которая занимается разработкой и производством автономных автомобилей для доставки различных товаров потребителей.

    В проекте будут задействованы автомобили собственной разработки Nuro – кастомизированные R2, и автономные Toyota Prius. В машинах не предусмотрены кабины для водителя и места для пассажиров, вся полезная площадь будет предназначена исключительно под продукты и другие товары.

    Сервис будет доступен уже в январе следующего года для тех клиентов, которые включились в программу. Они будут заказывать товары онлайн, и к запланированному времени товар доставит специализированный беспилотный автомобиль.


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