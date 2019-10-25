Заспиртованные контейнеровозы

Наиболее перспективными видами альтернативного морского топлива с точки зрения минимизации выбросов являются спирты, биометан и аммиак – к таким выводам пришли по итогам совместного исследования Maersk и Lloyds Register.

Меры по повышению энергоэффективности позволили Maersk опередить средний показатель по отрасли на 10%. «Но для того, чтобы достичь нулевые выбросы, требуются тотальная замена морских судов на суда, работающие на CO2-нейтральные топлива, и новые технологии», – считают в Maersk.

«Основная проблема не на море, а на суше, – объясняет Chief Operating Officer Maersk Сорен Тофт. – Технологические изменения самих судов незначительны по сравнению с инновационными решениями и трансформацией топлива, которые необходимо найти, чтобы обеспечить производство и доступность экологически чистых энергоносителей в глобальном масштабе. Через 11 лет нам нужно коммерчески жизнеспособное CO2-нейтральное судно».

В качестве альтернативного топлива Maersk рассматривает спирты, биометан и аммиак. Эти три вида топлива имеют похожие прогнозы затрат, но разные возможности и проблемы. Так, спирты (этанол и метанол) не являются высокотоксичными жидкостями и хорошо зарекомендовали себя в работе. Этанол и метанол полностью смешиваются в топливных танках судна, обеспечивая гибкость бункеровки. Однако у биометана больше шансов стать приоритетным альтернативным топливом, учитывая существующие технологии и инфраструктуру. Но проблема заключается в «проскальзывании метана» – выбросе несгоревшего метана по всей цепочке поставок.

Аммиак можно производить из возобновляемых источников энергии. Но основная проблема с аммиаком заключается в том, что он очень токсичен, и даже небольшие аварии могут создать серьезную опасность для экипажа и окружающей среды. Переход на аммиак в качестве топлива остается серьезной проблемой.

По мнению Maersk и Lloyds Register, маловероятно, что батареи и топливные элементы в ближайшее время будут играть значительную роль в создании коммерчески жизнеспособных CO2-нейтральных морских судов.

На судоходство приходится 2-3% глобальных выбросов парниковых газов, поэтому отрасль имеет значительный потенциал для создания экономики с нейтральным уровнем выбросов углерода к 2050 году.