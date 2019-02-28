«Евросиб» полностью обновляет перегрузочную технику

Транспортно-логистический центр «Евросиб – Терминал – Новосибирск» ввел в эксплуатацию два новых ричстакера Kalmar грузоподъемностью 45 тонн производительностью до 30 операций в час. Еще один контейнерный перегружатель поступит на терминал в мае, сообщили SeaNews в компании.

Поставка оборудования реализуется в рамках программы повышения технологичности терминала и дальнейшего развития контейнерных сервисов «Евросиба», проходящих через Новосибирск. Обновление парка перегружателей позволит обрабатывать до двух пар контейнерных поездов в сутки.

Одновременно с обновлением парка началось внедрение комплексной информационной системы управления. Сквозное технологическое планирование позволит сократить сроки обработки растущего потока контейнеров, оптимизировать учет подвижного состава и использование перегрузочной техники.

По предварительным расчетам, наращивание парка и модернизация IT-системы дадут возможность увеличить объем обработки контейнеров до 120 тыс. TEU в год. По итогам 2018 года контейнерооборот ТЛЦ «Евросиб – Терминал – Новосибирск» вырос по сравнению с предыдущим годом на 35%.