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    • «Евросиб» полностью обновляет перегрузочную технику

    28.02.2019
    • «Евросиб» полностью обновляет перегрузочную технику

    Транспортно-логистический центр «Евросиб – Терминал – Новосибирск» ввел в эксплуатацию два новых ричстакера Kalmar грузоподъемностью 45 тонн производительностью до 30 операций в час. Еще один контейнерный перегружатель поступит на терминал в мае, сообщили SeaNews в компании.

    Поставка оборудования реализуется в рамках программы повышения технологичности терминала и дальнейшего развития контейнерных сервисов «Евросиба», проходящих через Новосибирск. Обновление парка перегружателей позволит обрабатывать до двух пар контейнерных поездов в сутки.

    Одновременно с обновлением парка началось внедрение комплексной информационной системы управления. Сквозное технологическое планирование позволит сократить сроки обработки растущего потока контейнеров, оптимизировать учет подвижного состава и использование перегрузочной техники.   

    По предварительным расчетам, наращивание парка и модернизация IT-системы дадут возможность увеличить объем обработки контейнеров до 120 тыс. TEU в год. По итогам 2018 года контейнерооборот ТЛЦ «Евросиб – Терминал – Новосибирск» вырос по сравнению с предыдущим годом на 35%. 

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