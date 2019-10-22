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Первый контейнерный поезд с зерном нового урожая
22.10.2019

Первый контейнерный поезд с зерном нового урожая


    • ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» осуществило отправку первого контейнерного поезда, полностью загруженного зерном нового урожая Алтайского края. Состав длиной 57 условных единиц был сформирован на собственном терминале компании в Новосибирске (ст. Иня-Восточная) с использованием технологии погрузки зерна в лайнер-бэги (вкладыш в контейнер).

    Из Новосибирска поезд следует в порт Находка, после перевалки на морской транспорт  контейнеры с зерном отправятся в Китай. По расчетам общее транзитное время маршрута составит 14 суток, рассказали SeaNews в «Евросибе».

    До конца октября «Евросиб» планирует сформировать на терминале дополнительный контейнерный поезд с зерном нового урожая. Мультимодальным маршрутом через Находку груз будет доставлен в Китай и страны АТР.


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