Первый контейнерный поезд с зерном нового урожая

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» осуществило отправку первого контейнерного поезда, полностью загруженного зерном нового урожая Алтайского края. Состав длиной 57 условных единиц был сформирован на собственном терминале компании в Новосибирске (ст. Иня-Восточная) с использованием технологии погрузки зерна в лайнер-бэги (вкладыш в контейнер).

Из Новосибирска поезд следует в порт Находка, после перевалки на морской транспорт контейнеры с зерном отправятся в Китай. По расчетам общее транзитное время маршрута составит 14 суток, рассказали SeaNews в «Евросибе».

До конца октября «Евросиб» планирует сформировать на терминале дополнительный контейнерный поезд с зерном нового урожая. Мультимодальным маршрутом через Находку груз будет доставлен в Китай и страны АТР.