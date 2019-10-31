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Китайцев зовут на российский Дальний Восток
31.10.2019

Китайцев зовут на российский Дальний Восток


    • По предварительным оценкам, грузооборот через порты Дальнего Востока к 2030 году может составить 426 млн тонн. Об этом заявил инвестиционный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Василий Потемкин в ходе 3-го Китайско-Российского форуме машиностроения и инноваций и на 3-й Национальной китайской выставке промышленного оборудования и инноваций China Machinery Fair. Предполагается увеличение объема грузопотока по каждому типу грузов, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

    По словам В.Потемкина, этому будет способствовать реализация до 2022 году крупнейших экспортно-ориентированных инвестиционных проектов. Развитию инфраструктуры портов могло бы также содействовать законодательное закрепление требований зонирования морских портов на Дальнем Востоке и введение механизма передачи неэффективно используемых объектов портовой инфраструктуры новым инвесторам, а также введение механизма субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов по локализации производства контейнеров и строительству сухих портов на территории Дальнего Востока. Это также проекты по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Так, до 2025 года планируется расширение пропускной способности Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали до 210 млн тонн.

    «Всем этим крупным проектам нужна соответствующая транспортная и иная инфраструктура – дороги, энергетика, сопутствующие производства и многое другое. Мы предлагаем китайским компаниям рассмотреть возможность участия в уже реализуемых крупных инфраструктурных проектах», – отметил В.Потемкин.


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