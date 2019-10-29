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Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
29.10.2019

Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности


    • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    «Основная цель – увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Согласно стратегии, до 2035 года объёмы экспортных поставок должны вырасти почти в десять раз – до 25 млрд рублей. Но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку, — отметил Д.Медведев в ходе совещания с вице-премьерами, которое состоялось 28 октября.  — В прошлом году на воду было спущено 32 гражданских судна. Общий объём выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз. У нас действует большая государственная программа, которую мы приняли, по строительству атомных ледоколов, газовозов, рыболовецких судов. Всё это подкреплено либо решениями в рамках финансирования по линии институтов развития, либо различными обязательствами, связанными с предоставлением тех или иных ресурсов для эксплуатации. Сейчас наш основной экспортный потенциал сосредоточен в военном кораблестроении. Мы одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружения. Что касается гражданской продукции, то ситуация хуже. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты тоже закрывать».

    По словам Д.Медведева, в стратегии определяются составляющие этого процесса: инновационное обновление отрасли, максимальная локализация производства в России. «Надеюсь, этот документ будет правильным образом исполняться и приведёт к целям, которые перед ним стоят», – сказал он.


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