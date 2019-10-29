Новый мультитемпературный склад в Ворсино

АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» (головная структура группы компаний Freight Village Ru) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца первого квартала 2020 года стороны планируют совместно разработать бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры.

Компании планируют создать на территории грузовой деревни «Ворсино» новый объект терминально-складской инфраструктуры, который позволит расширить линейку сервисов логистического центра «Ворсино» и привлечь дополнительные объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в 40-футовых и 20-футовых контейнерах, рассказали SeaNews в «РЖД Логистике».

Также на новых складских мощностях будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, таможенное оформление, в том числе грузов, требующих соблюдения температурного режима.

«Потребность создания современного и мультитемпературного склада временного хранения во многом связана с увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов у «РЖД Логистики», а также постоянной необходимостью расширять перечень сервисов для наших клиентов, делать их качественнее и в то же время доступнее. Новые складские мощности позволят в разы увеличить объем сборных грузов, идущих в импортном и экспортном направлениях, – именно на LCL-отправки сформирован сейчас особый спрос со стороны грузоотправителей России и Китая», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

«Мы реализуем проект грузовой деревни в индустриальном парке «Ворсино» с 2012 года. Понимая потребности рынка, постоянно расширяем комплекс сервисов и создаем соответствующую инфраструктуру под конкретные потребности клиентов. Концепция развития проекта «Фрейт Вилладж Ворсино» предполагает строительство около 500 тыс. квадратных метров складской недвижимости, из которых 75 тыс. уже построено. Мы планируем проработать детали проекта и приступить к строительству объекта уже в следующем году. Уверен, наработанный нами опыт и компетенции позволят реализовать проект в максимально короткие сроки», – подчеркнул исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев.