Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый мультитемпературный склад в Ворсино
29.10.2019

Новый мультитемпературный склад в Ворсино


    • АО «РЖД Логистика» и АО «ФВК» (головная структура группы компаний Freight Village Ru) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке «Ворсино». До конца первого квартала 2020 года стороны планируют совместно разработать бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры.

    Компании планируют создать на территории грузовой деревни «Ворсино» новый объект терминально-складской инфраструктуры, который позволит расширить линейку сервисов логистического центра «Ворсино» и привлечь дополнительные объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в 40-футовых и 20-футовых контейнерах, рассказали SeaNews в «РЖД Логистике».

    Также на новых складских мощностях будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, таможенное оформление, в том числе грузов, требующих соблюдения температурного режима.

    «Потребность создания современного и мультитемпературного склада временного хранения во многом связана с увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов у «РЖД Логистики», а также постоянной необходимостью расширять перечень сервисов для наших клиентов, делать их качественнее и в то же время доступнее. Новые складские мощности позволят в разы увеличить объем сборных грузов, идущих в импортном и экспортном направлениях, – именно на LCL-отправки сформирован сейчас особый спрос со стороны грузоотправителей России и Китая», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

    «Мы реализуем проект грузовой деревни в индустриальном парке «Ворсино» с 2012 года. Понимая потребности рынка, постоянно расширяем комплекс сервисов и создаем соответствующую инфраструктуру под конкретные потребности клиентов. Концепция развития проекта «Фрейт Вилладж Ворсино» предполагает строительство около 500 тыс. квадратных метров складской недвижимости, из которых 75 тыс. уже построено. Мы планируем проработать детали проекта и приступить к строительству объекта уже в следующем году. Уверен, наработанный нами опыт и компетенции позволят реализовать проект в максимально короткие сроки», – подчеркнул исполнительный директор АО «ФВК» Юрий Юрьев.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.08.2019
    Запущен контейнерный поезд Яньтай – Дуйсбург
    В августе планируется открытие нового сервиса Цзинань – Будапешт
    ДуйсбургКитайКонтейнерный поездРЖД Логистика
    0
    13.05.2019
    Контейнерные поезда из Китая в Финляндию
    Встали на регулярные рельсы
    КитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаФинляндия
    0
    04.09.2019
    «Агроэкспрессы» в Китай
    Запустит «РЖД Логистика» совместно с партнерами
    АгропромЖелезная дорогаКитайКонтейнерный поезд
    0
    30.05.2019
    Сайменский канал могут модернизировать
    Российская и финская стороны обсудили возможности увеличения длины шлюзов и повышения уровня воды
    ИнфраструктураМодернизацияСайменский каналШлюз
    0
    16.04.2019
    Чешский транзит
    АО «РЖД Логистика» и дочерняя компания Чешских железных дорог АО «ЧД Карго» подписали на ТрансРоссии меморандум о долгосрочном […]
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиМеморандумРЖД Логистика
    0
    21.02.2019
    Контейнерный поезд для Geely
    Запустила «РЖД-Логистика»
    AutomotiveАвтопромБеларусьЖ/д перевозки
    0
    04.07.2019
    Новый контейнерный поезд из Китая в Московскую область
    АО «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge LTD (FELB) организовало новый железнодорожный контейнерный сервис […]
    КитайКонтейнерный поездМоскваРЖД Логистика
    0
    05.03.2019
    Негабарит из Финляндии в Сибирь
    «РЖД Логистика» поделилась опытом перевозки негабаритного оборудования из Финляндии в Иркутскую область для одного из целлюлозно-бумажных комбинатов Группы […]
    HeavyliftЖ/д перевозкиНегабаритРЖД Логистика
    0
    06.06.2019
    Соглашение «РЖД Логистика» – «Уралкалий»
    АО «РЖД Логистика» и ПАО «Уралкалий» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместном развитии логистических проектов. […]
    Ж/д перевозкиПМЭФРЖД ЛогистикаСоглашение
    0
    22.04.2019
    Как сделать жд маршрут конкурентным
    Для транзитных грузов
    Документооборотконтейнерный транзитМоскваПогранпереходы
    0
    21.06.2019
    Укороченный контейнерный поезд для Московского региона
    ООО «Логбокс» (работает под брендом Logbox) и ОАО «РЖД» в рамках проекта «Смарт логистика» тестируют маршрут Ворсино – […]
    ВорсиноЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд
    0
    22.01.2019
    Вьетнамский груз «РЖД Логистики»
    АО «РЖД Логистика» провело первую отправку во Вьетнам продукции одного из крупнейших производителей геосинтетики на территории СНГ – […]
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД Логистика
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.10.2019 Контейнероборот китайских портов
    29.10.2019 Закольцованный жд сервис Китай – Германия через Калининград
    29.10.2019 Первый контейнерный поезд из Будапешта в Цзинань
    29.10.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    28.10.2019 Контейнерооборот Украины
    28.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД