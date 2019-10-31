«ТрансКонтейнер» повезет металлолом

ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) заключили меморандум о намерениях установить долгосрочное сотрудничество в области мультимодальных перевозок и промышленной логистики.

В частности, речь идет о перевозках сырья, в частности, металлолома, в адрес АЭМЗ и готовой продукции завода покупателям на территории РФ и за её пределами, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

В свою очередь, «ТрансКонтейнер» намерен предоставить АЭМЗ логистическое решение по организации погрузочно-разгрузочных работ силами и средствами железнодорожного оператора на территории завода, а также по перевозке сырья и готовой продукции.

Для этого обе компании будут совместное использовать расположенную на территории АЭМЗ контейнерную площадку, а также подъездные железнодорожные пути завода, примыкающие к станции Абинская Северо-Кавказской железной дороги.

Кроме того, стратегия долгосрочного сотрудничества железнодорожного оператора и электрометаллургического завода предполагает создание интегрированной информационной платформы для организации обмена данными. Стороны будут способствовать упрощенному прохождению таможенных процедур и созданию конкурентоспособных логистических сервисов.