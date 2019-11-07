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ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в Ванино
07.11.2019

ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в Ванино


    • Госкорпорация ВЭБ.РФ, Банк ВТБ и компания «ВаниноТрансУголь» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино. Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд рублей. В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта.

    Планируемый грузооборот первой очереди терминала составит 12 млн тонн угля в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Общий потенциальный грузооборот терминала – до 24 млн тонн угля в год, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.


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