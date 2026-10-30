«Росатом» завершил северный завоз — 2026

«Росатом» завершил северный завоз завершил программу северного завоза 2026 года, сообщила госкорпорация в своем макс-канале.

В Хабаровский край Единый морской оператор (ЕМО) северного завоза «Росатом Арктика» доставил более 23 тыс. тонн грузов, включая дизельное топливо, уголь и моторные масла в таре. Выгрузка угля на необорудованный берег в районах с ограниченной транспортной доступностью – операция повышенной сложности, отметили в «Росатоме»: в таких локациях полностью отсутствуют причальные сооружения и гарантированные глубины, что многократно повышает риски и требует ювелирной работы.

В Якутию ЕМО обеспечил поставку 16,8 тыс. тонн дизельного топлива. На Чукотку «Росатом Арктика» привезла более 226 тыс. тонн грузов. В этом году ЕМО и сюда впервые поставлял уголь. Четкое планирование и расстановка флота позволили сформировать стратегический запас на будущий сезон навигации.

Фото: Росатом