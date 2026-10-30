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МТр Дм Ядров Сахалин совещ
30.10.2026

Дноуглубление в Корсакове

    • В Минтрансе России состоялась рабочая встреча министра транспорта Дмитрия Ядрова с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, на которой обсуждалась реконструкция гидротехнических сооружений Южного погрузочного района и проведение дноуглубительных работ на подходном канале и в акватории морского порта Корсаков.

    Проект, реализуемый по поручению Президента России, имеет стратегическое значение для логистического потенциала Сахалина, отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса. Он направлен на модернизацию порта, с целью для обеспечения подхода грузовых судов с увеличенной осадкой к Рыбному порту и повышения пропускной способности Южного погрузочного района.

    Для реализации этой задачи ФГУП «Росморпорт» приобрело несамоходный фрезерный земснаряд и судно обеспечения. Суда прибыли в порт Корсаков и начнут дноуглубительные работы при наступлении благоприятных погодных условий.

    Суммарный объем дноуглубления составит около 1,5 млн куб. м грунта. На первом этапе специалисты реконструируют операционную акваторию Рыбного порта и подходной канал к нему, на втором – перейдут к операционной акватории Южного погрузочного района.

    Фото: Минтранс России


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