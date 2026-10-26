По Енисею перевезли грунт в Норильск

«Норникель — Енисейское речное пароходство» поделилось в своем макс-канале опытом доставки в Дудинку 264 тонн плодородного грунта для озеленения пространства у Городского озера Норильска.

Грунт уже распределили на территории, следующим летом там высадят кустарники и посеют траву, а позже установят мебель, лежаки и гамаки.

Ранее на площадке уже полностью обновили прогулочные дорожки и игровые зоны, реконструировали лестницы, организовали водоотведение, установили современное освещение, оборудовали новые спортивные и детские площадки. Общая площадь благоустройства составит 8 800 кв. метров.

Проект локации у озера разработан совместными усилиями Агентства развития Норильска, администрации города и при поддержке компании «Норникель». В 2025 году проект победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды проживания и получил грант на воплощение в жизнь.

Фото: ЕРП