Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Приостанавливается движение через пункты пропуска на польской границе
12.10.2026

Приостанавливается движение через пункты пропуска на польской границе

    • Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, согласно информации, полученной от пограничной службы Республики Польша, в связи с техническим обслуживанием будет приостановлено движение в следующих пунктах пропуска:

    14 октября 2026 года с 09.00 до 13.00 по местному времени на переходе Гжехотки (с российской стороны МАПП Мамоново-2);16 октября 2026 года с 09.00 до 13.00 по местному времени на переходе Безледы (с российской стороны МАПП Багратионовск).

    Аналогичные мероприятия запланированы к проведению и в российских МАПП. Такие регламентные работы сторон, пояснили в СЗТУ, позволят минимизировать простои и провести необходимые технические мероприятия синхронно.

    Фото: СЗТУ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.08.2026
    Открывается автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Краскино
    Пока движение будет запущено по временной схеме.
    КраскиноПункты пропуска Реконструкция
    0
    18.06.2026
    Рост грузопотока через российско-монгольскую границу
    А также пассажиропотока
    АвтоперевозкиМонголия Пункты пропуска Статистика таможни
    0
    31.07.2026
    Начался второй этап применения навигационных пломб
    На пространстве ЕАЭС
    ЕАЭСнавигационные пломбыСЗТУтаможенный транзит
    0
    22.09.2026
    МАПП Краскино начал работы в тестовом режиме
    С 22 сентября 2026 года пункт пропуска начал работу по временной схеме.
    ГраницаКраскиноМАПППункты пропуска
    0
    20.08.2026
    Пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр реконструируют
    Пропускная способность увеличится в 4 раза.
    АзербайджанДагестанПункты пропуска Тагиркент-Казмаляр
    0
    12.10.2026
    Грузопоток через пункты пропуска Северного Кавказа растет
    В пунктах пропуска на границе с Грузией и Азербайджаном отмечается рост грузоперевозок.
    АвтоперевозкиПункты пропуска Статистика таможни
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.10.2026 Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу
    09.10.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2026
    08.10.2026 Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026
    08.10.2026 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2026
    08.10.2026 Железнодорожный рекорд FESCO
    08.10.2026 ВМРП сократил срок ожидания отправки контейнеров по жд
    Госрегулирование Показать всё
    12.10.2026 Частично снят запрет на экспорт дизельного топлива
    12.10.2026 Более 250 миллиардов на развитие Севморпути
    09.10.2026 В ЮТУ пресекли коррупционную схему
    09.10.2026 Время работы ЦЭД Северо-Западной электронной таможни увеличено
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    06.10.2026 ИИ при регистрации судов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •