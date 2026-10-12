Приостанавливается движение через пункты пропуска на польской границе

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, согласно информации, полученной от пограничной службы Республики Польша, в связи с техническим обслуживанием будет приостановлено движение в следующих пунктах пропуска:

14 октября 2026 года с 09.00 до 13.00 по местному времени на переходе Гжехотки (с российской стороны МАПП Мамоново-2);16 октября 2026 года с 09.00 до 13.00 по местному времени на переходе Безледы (с российской стороны МАПП Багратионовск).

Аналогичные мероприятия запланированы к проведению и в российских МАПП. Такие регламентные работы сторон, пояснили в СЗТУ, позволят минимизировать простои и провести необходимые технические мероприятия синхронно.

Фото: СЗТУ