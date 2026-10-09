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09.10.2026

Новая модель криогенного контейнера-цистерны

    • Российский морской регистр судоходства выдал Свидетельство о допущении (СОД) на новую модель криогенного контейнера-цистерны производства Чебоксарского предприятия «Сеспель». Как сообщил Регистр в своем макс-канале, документ, подтверждающих соответствие конструкции применимым требованиям международных договоров Российской Федерации и допускающий запуск контейнеров данной модели в серийное производство, вручен директору завода Владимиру Бакшаеву. Новая модель криогенного контейнера-цистерны

    Также Российский морской регистр судоходства выдал Свидетельство о типовом одобрении (СТО) на запорно-предохранительную арматуру из полимерно-композиционных материалов (ПКМ) научно-производственному ООО «Константа-2». Документ подтверждает, что по своим конструктивным, прочностным и эксплуатационным характеристикам продукция полностью соответствует требованиям Правил Регистра, и может применяться на контейнерах-цистернах типа Т4 — Т20 (для транспортировки химических грузов), находящихся под техническим наблюдением Регистра на территории Российской Федерации. СТО Регистра вручено генеральному директору предприятия Константину Зерщикову.

    Выдаче свидетельств предшествовали анализ технической документации, полный цикл проверок и испытаний на прочность и устойчивость к различным видам нагрузки, включая огневые испытания. Все проверки пройдены с положительным результатом, удостоверенным Регистром.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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