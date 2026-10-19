Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт семян подсолнечника с Алтая в Китай
19.10.2026

Тольяттинский СРЗ получил Свидетельство о соответствии предприятия

    • Российский морской регистр судоходства успешно освидетельствование Тольяттинского судоремонтного завода. Как сообщается в макс-канале Регистра, аботы выполнили специалисты Самарского участка Астраханского филиала классификационного общества. По результатам освидетельствования заводу вручено Свидетельство о соответствии предприятия (ССП). Тольяттинский СРЗ получил Свидетельство о соответствии предприятия

    Выдаче ССП предшествовала документальная проверка и практическая демонстрация заявленных работ в присутствии представителей Регистра. По результатам освидетельствования завод подтвердил, что компетенции его персонала, техническое оснащение и производственные процессы позволяют выполнять не только ремонт корпусных конструкций, но и ремонтировать устройства и оборудование судового назначения в полном соответствии с применимыми требованиями Регистра.

    Получение ССП позволит Тольяттинскому судоремонтному заводу расширить область своей деятельности и выполнять работы на объектах технического наблюдения Российского морского регистра судоходства, а также даст конкурентное преимущество на рынке, отметили в Регистре.

    Фото: Российский морской регистр, Тольяттинский СРЗ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.06.2026
    На класс Российского морского регистра построено плавучее нефтехранилище
    Судно предназначено для круглогодичного хранения и передачи/приема наливных грузов на любой тип наземного и морского транспорта.
    Плавучее нефтехранилищеРоссийский морской регистр судоходства
    0
    28.08.2026
    Завершено строительство судна обеспечения для Росморпорта
    В общей сложности в серии по данному проекту запланировано строительство трех единиц флота.
    РосморпортРоссийский морской регистр судоходстваСтройлидерплюссудно обеспечения
    0
    25.09.2026
    Плавучий причал по заказу ГТЛК
    Построят на класс Российского морского регистра судоходства
    ГТЛКПассажирские перевозкиплавучий причалРоссийский морской регистр судоходства
    0
    16.09.2026
    Российский морской регистр открыл новый офис в Китае
    В городском округе Чжоушань, провинция Чжэцзян
    КитайПредставительствоРоссийский морской регистр судоходства
    0
    03.09.2026
    Регистр выдал классификационные документы на краболов
    Судно «Залив Шелихова» построено на Находкинском судоремонтном заводе.
    КраболовНаходкинский судоремонтный заводРоссийский морской регистр судоходстваСудостроение
    0
    09.10.2026
    Новая модель криогенного контейнера-цистерны
    Получила свидетельство о допущении Российского морского регистра судоходства
    Контейнер-цистернаРоссийский морской регистр судоходствасвидетельство
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.10.2026 «Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска
    20.10.2026 Зачем везти грузы через Калининград
    20.10.2026 Новый маршрут для экспортного овса
    19.10.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2026
    19.10.2026 Контейнерооборот ВМТП, 9 месяцев 2026
    16.10.2026 Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    20.10.2026 Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией
    20.10.2026 Перевести в электронный вид более 20 ключевых судовых документов
    20.10.2026 В России впервые оцифровали речные грузопотоки – Минтранс
    19.10.2026 Назначения в ФТС
    19.10.2026 Министр транспорта идет на должность вице-премьера
    19.10.2026 Более 1,7 млрд рублей на поддержку развития экспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •