Тольяттинский СРЗ получил Свидетельство о соответствии предприятия

Российский морской регистр судоходства успешно освидетельствование Тольяттинского судоремонтного завода. Как сообщается в макс-канале Регистра, аботы выполнили специалисты Самарского участка Астраханского филиала классификационного общества. По результатам освидетельствования заводу вручено Свидетельство о соответствии предприятия (ССП).

Выдаче ССП предшествовала документальная проверка и практическая демонстрация заявленных работ в присутствии представителей Регистра. По результатам освидетельствования завод подтвердил, что компетенции его персонала, техническое оснащение и производственные процессы позволяют выполнять не только ремонт корпусных конструкций, но и ремонтировать устройства и оборудование судового назначения в полном соответствии с применимыми требованиями Регистра.

Получение ССП позволит Тольяттинскому судоремонтному заводу расширить область своей деятельности и выполнять работы на объектах технического наблюдения Российского морского регистра судоходства, а также даст конкурентное преимущество на рынке, отметили в Регистре.

Фото: Российский морской регистр, Тольяттинский СРЗ