Нефтеэкспорт через Ормузский пролив растет

Нефтеэкспорт с Ближнего Востока через Ормузский пролив достигли объемов до иранского конфликта несмотря на то, что число атак на суда в регионе растет.

Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Kpler, в последнюю неделю сентября грузопоток составлял между 19,5 млн и 22,5 млн баррелей в день. В среднем получается 18,5 млн баррелей в день – против 18 млн баррелей в день до начала конфликта.

В этот объем входят грузы, перемещаемые через Ормузский пролив и Красное море танкерами, а также отгрузки с терминалов и перевалка с борта на борт.

Объемы экспорта СПГ также растут.

В то же время, в первые дни октября в регионе зафиксировано по меньшей мере семь атак на танкеры. И опасная зона не ограничена Ормузским проливом – так, в воскресенье у побережья Йемена пострадал танкер «Chrystal Sky» греческой компании Dynacom.

Фото: Captain Johan