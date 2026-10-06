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Нефтеэкспорт через Ормузский пролив растет
06.10.2026

Нефтеэкспорт через Ормузский пролив растет

    • Нефтеэкспорт с Ближнего Востока через Ормузский пролив достигли объемов до иранского конфликта несмотря на то, что число атак на суда в регионе растет.

    Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Kpler, в последнюю неделю сентября грузопоток составлял между 19,5 млн и 22,5 млн баррелей в день. В среднем получается 18,5 млн баррелей в день – против 18 млн баррелей в день до начала конфликта.

    В этот объем входят грузы, перемещаемые через Ормузский пролив и Красное море танкерами, а также отгрузки с терминалов и перевалка с борта на борт.

    Объемы экспорта СПГ также растут.

    В то же время, в первые дни октября в регионе зафиксировано по меньшей мере семь атак на танкеры. И опасная зона не ограничена Ормузским проливом – так, в воскресенье у побережья Йемена пострадал танкер «Chrystal Sky» греческой компании Dynacom.

    Фото: Captain Johan


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