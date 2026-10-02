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02.10.2026

Сколько может стоить атомный СПГ-танкер

    • Построить СПГ-газовоз, работающий на ядерном топливе, будет примерно стоить в два с половиной дороже, чем конвенциональное судно. Однако в плане эксплуатации он может обойтись дешевле в зависимости от того, сколько судовладельцем придется тратить на компенсацию углеродного следа. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного классификационным обществом American Bureau of Shipping, японским разработчиком ядерных технологий Blossom Energy и неназванной судоходной компании.

    Совместно они смоделировали СПГ-танкер вместимостью 174 тыс. куб. м, на котором установлен высокотемпературный газоохлаждаемый реактор мощностью 20–25 МВт-э и посмотрели, как его планировка, движительная система и операционные требования будут отличаться от соответствующих параметров конвенционального газовоза.

    Главным препятствием к созданию таких судов станут капзатраты. По оценке Blossom, их стоимость будет как минимум в 2,5 выше, чем у конвенциональных газовозов. При этом суммарные затраты судовладельца в течение всего жизненного цикла суда будут до 15% ниже в условиях реализации концепции нулевых выбросов IMO.

    Но если сборов за выбросы парниковых газов не будет, атомные газовозы вряд ли будут конкурентоспособны с точки зрения экономики.

    И, конечно, остаются вопросы стандартов безопасности, доступа к портовой инфраструктуре, страхования и обеспечения ядерным топливом.

    Фото: ABS via Splash24/7


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