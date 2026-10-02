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Первый в мире демонстрационный рейс судна на водороде
02.10.2026

Первый в мире демонстрационный рейс судна на водороде

    • Первый в мире демонстрационный рейс судна на водородном топливе выполнен в Японии. Танкер прибрежного плавания «Kikou Maru», принадлежащий Uyeno Transtech Ltd., построен на верфи Fukuoka Shipbuilding Co. в Нагасаки.

    Судно оборудовано четырехтактным двигателем, вырабатывающим электричество из водорода. Плюс предусмотрено использование биотоплива, выработанного из растительного масла. Также имеется гибридный генератор и литий-ионные батареи для оптимизации потребления топлива.

    Строительство судна было завершено в 2025 году. Длина танкера составляет 107,93 м, брутто-тоннаж – 4,5 тыс. тонн, грузовместимость – порядка 5 тыс. тонн.

    Фото: Nippon Foundation


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