Первый в мире демонстрационный рейс судна на водороде

Первый в мире демонстрационный рейс судна на водородном топливе выполнен в Японии. Танкер прибрежного плавания «Kikou Maru», принадлежащий Uyeno Transtech Ltd., построен на верфи Fukuoka Shipbuilding Co. в Нагасаки.

Судно оборудовано четырехтактным двигателем, вырабатывающим электричество из водорода. Плюс предусмотрено использование биотоплива, выработанного из растительного масла. Также имеется гибридный генератор и литий-ионные батареи для оптимизации потребления топлива.

Строительство судна было завершено в 2025 году. Длина танкера составляет 107,93 м, брутто-тоннаж – 4,5 тыс. тонн, грузовместимость – порядка 5 тыс. тонн.

Фото: Nippon Foundation