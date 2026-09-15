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Первый в мире СПГ-газовоз с парусами будет у MOL
15.09.2026

Первый в мире СПГ-газовоз с парусами будет у MOL

    • Mitsui O.S.K. Lines (MOL) дала имя первому в мире СПГ-танкеру. оборудованному парусной системой Wind Challenger. Церемония имянаречения прошла 10 сентября на южнокорейской верфи Geoje корпорации Hanwha Ocean Co., Ltd. Судно получило название «Fujin Sailor».

    Первый в мире СПГ-газовоз с парусами будет у MOLСдача газовоза намечена на конец сентября. Судно будет работать по долгосрочному договору фрахтования в интересах корпорации Chevron.

    Основные характеристики судна:

    • длина – 294,9 м,
    • ширина – 46,4 м,
    • вместимость грузовых танков – 174 тыс. куб. м, мембранного типа.

    Это четвертое судно в составе флота MOL, которое оборудовано (или будет оборудовано) парусной системой Wind Challenger, причем на «Fujin Sailor» две таких установки.

    Из действующего флота, система Wind Challenger установлена на балкерах «Shofu Maru», «Green Wind» и «Kurotakisan Maru III». Также парусами будут оборудованы строящийся под контракт с Tokyo Gas СПГ-танкер и шесть балкеров.

    Фото: MOL


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