Экомониторинг Татарского пролива: развитие проекта

Эксперты Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) приступили к всестороннему исследованию акватории Татарского пролива в районе специализированного терминала «Остерра». Проект, сообщили SeaNews в «Остерре», дополнит комплексную систему научного мониторинга, которую группа компаний «Портовый Альянс» формирует для долгосрочного контроля за состоянием морской среды по результатам первого экологического форума «Гармония 2030».

Специалисты ВНИРО изучают всю прибрежную экосистему вблизи терминала — от микроскопических водорослей и зоопланктона до рыб, беспозвоночных и донной растительности. Состояние этих организмов служит индикатором чистоты моря. Полученные данные лягут в основу многолетней базы наблюдений. Она позволит ученым оценить влияние производственной деятельности на биоту и отслеживать динамику состояния экосистемы.

«Комплекс наших работ – это прямой переход от дискуссий на форуме «Гармония 2030» к реальным делам. Одно из ключевых направлений работы — подводная видеосъемка. Водорослевый пояс неподвижен, поэтому по изменению его границ можно судить о процессах во всей морской среде. Мы планируем вести эти наблюдения несколько лет. Это необходимо, чтобы собрать точную статистику и наглядно увидеть, как живая природа реагирует на соседство с промышленным объектом», — рассказал руководитель экспедиции, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Хабаровского филиала ВНИРО Александр Дуленин.

Месяцем ранее в проливе отработала группа исследователей Тихоокеанского океанологического института во главе с кандидатом биологических наук Сергеем Рязановым. От бухты Сетуан до мыса Дюанка они отобрали более 150 проб воды и грунта, а также установили фотоловушки на острове Токи для наблюдения за лежбищем ларг. Программы ТОИ ДВО РАН и ВНИРО дополняют друг друга, что позволяет комплексно оценивать состояние экосистемы пролива.

В июне компания «Портовый Альянс» провела в Ванинском районе первый эколого-промышленный форум «Гармония 2030». Он объединил учёных, представителей власти, бизнеса и общественности для поиска новых решений в сохранении баланса между развитием промышленности и сбережением уникальной природы Дальнего Востока. По итогам мероприятия участники приняли резолюцию о запуске регулярного мониторинга бухты Мучке и острова Токи, а порт «Остерра» стал пилотной площадкой для тестирования новых экологических решений. Первые результаты серии летних экспедиций ученые представят до конца этого года.

Фото: Порт «Остерра»