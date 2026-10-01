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01.10.2026

Экомониторинг Татарского пролива: развитие проекта

    • Эксперты Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) приступили к всестороннему исследованию акватории Татарского пролива в районе специализированного терминала «Остерра». Проект, сообщили SeaNews в «Остерре», дополнит комплексную систему научного мониторинга, которую группа компаний «Портовый Альянс» формирует для долгосрочного контроля за состоянием морской среды по результатам первого экологического форума «Гармония 2030». Экомониторинг Татарского пролива: развитие проекта

    Специалисты ВНИРО изучают всю прибрежную экосистему вблизи терминала — от микроскопических водорослей и зоопланктона до рыб, беспозвоночных и донной растительности. Состояние этих организмов служит индикатором чистоты моря. Полученные данные лягут в основу многолетней базы наблюдений. Она позволит ученым оценить влияние производственной деятельности на биоту и отслеживать динамику состояния экосистемы.

    «Комплекс наших работ – это прямой переход от дискуссий на форуме «Гармония 2030» к реальным делам. Одно из ключевых направлений работы — подводная видеосъемка. Водорослевый пояс неподвижен, поэтому по изменению его границ можно судить о процессах во всей морской среде. Мы планируем вести эти наблюдения несколько лет. Это необходимо, чтобы собрать точную статистику и наглядно увидеть, как живая природа реагирует на соседство с промышленным объектом», — рассказал руководитель экспедиции, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Хабаровского филиала ВНИРО Александр Дуленин. Экомониторинг Татарского пролива: развитие проекта

    Месяцем ранее в проливе отработала группа исследователей Тихоокеанского океанологического института во главе с кандидатом биологических наук Сергеем Рязановым. От бухты Сетуан до мыса Дюанка они отобрали более 150 проб воды и грунта, а также установили фотоловушки на острове Токи для наблюдения за лежбищем ларг. Программы ТОИ ДВО РАН и ВНИРО дополняют друг друга, что позволяет комплексно оценивать состояние экосистемы пролива.

    В июне компания «Портовый Альянс» провела в Ванинском районе первый эколого-промышленный форум «Гармония 2030». Он объединил учёных, представителей власти, бизнеса и общественности для поиска новых решений в сохранении баланса между развитием промышленности и сбережением уникальной природы Дальнего Востока. По итогам мероприятия участники приняли резолюцию о запуске регулярного мониторинга бухты Мучке и острова Токи, а порт «Остерра» стал пилотной площадкой для тестирования новых экологических решений. Первые результаты серии летних экспедиций ученые представят до конца этого года.

    Фото: Порт «Остерра»


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