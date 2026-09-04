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«Газпром нефть» запустила проект снижения углеродного следа морского транспорта
04.09.2026

«Газпром нефть» запустила проект снижения углеродного следа морского транспорта

    • «Газпром нефть» зарегистрировала в национальном Реестре углеродных единиц первый в России топливный климатический проект, сообщил на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

    «В рамках этого проекта компания производит экологичное биотопливо из переработанного фритюрного масла и использует его на морском транспорте, – цитирует А.Дюкова пресс-служба компании. – Выпуск биотоплива позволит нам произвести более 1 млн углеродных единиц и реализовать их на профильном рынке».

    Рецептуру судового биотоплива разработали инженеры и специалисты Центра промышленных инноваций «Газпром нефти». В основе технологии ученых компании – производство топливных компонентов из возобновляемого органического сырья: отработанного фритюрного масла и животных жиров. 

    «Газпром нефть» начала промышленное производство биотоплива в 2023 году и бункерует суда в крупных российских портах на Балтике и Северном морском пути. Его применение позволяет значительно сократить выработку CO2 морским транспортом по сравнению традиционным судовым топливом.

    Фото: «Газпром нефть»


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