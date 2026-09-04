«Газпром нефть» запустила проект снижения углеродного следа морского транспорта

«Газпром нефть» зарегистрировала в национальном Реестре углеродных единиц первый в России топливный климатический проект, сообщил на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«В рамках этого проекта компания производит экологичное биотопливо из переработанного фритюрного масла и использует его на морском транспорте, – цитирует А.Дюкова пресс-служба компании. – Выпуск биотоплива позволит нам произвести более 1 млн углеродных единиц и реализовать их на профильном рынке».

Рецептуру судового биотоплива разработали инженеры и специалисты Центра промышленных инноваций «Газпром нефти». В основе технологии ученых компании – производство топливных компонентов из возобновляемого органического сырья: отработанного фритюрного масла и животных жиров.

«Газпром нефть» начала промышленное производство биотоплива в 2023 году и бункерует суда в крупных российских портах на Балтике и Северном морском пути. Его применение позволяет значительно сократить выработку CO2 морским транспортом по сравнению традиционным судовым топливом.

Фото: «Газпром нефть»