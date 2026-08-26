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«Портовый Альянс» запустил мониторинг экосистемы Татарского пролива
26.08.2026

«Портовый Альянс» запустил мониторинг экосистемы Татарского пролива

    • В Хабаровском крае стартовала экспедиция океанологов по изучению экосистемы Татарского пролива. Как сообщили SeaNews в порту «Остерра», это первый практический этап научного мониторинга, о котором договорились участники экологическо-промышленного форума «Гармония 2030». Исследования проходят на базе терминала «Остерра», входящего в группу компаний «Портовый Альянс». «Портовый Альянс» запустил мониторинг экосистемы Татарского пролива

    К работе привлечены ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук. За четыре дня они обследуют акваторию от мыса Дюанка до мыса Путятина, включая бухту Мучке и остров Токи. Специалисты изучают состояние воды, донных отложений, бентоса и биоты, исследуют морские течения и отберут около 150 проб воды и грунта.

    Отдельное направление экспедиции — создание совместной системы мониторинга ластоногих на острове Токи. Она объединит фотоловушки учёных и камеры видеонаблюдения «Остерры». Вместе с полевыми исследованиями они позволят отслеживать численность и состояние животных в периоды между экспедициями.

    Группу курирует Сергей Рязанов — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва ДВО РАН. Изучение морских млекопитающих — основное направление его многолетней научной работы.

    «Портовый Альянс» запустил мониторинг экосистемы Татарского пролива«Наши исследования преследуют сразу несколько целей, – рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва ДВО РАН, кандидат биологических наук Сергей Рязанов. – Первая – научная: мы получим новые сведения о состоянии морских млекопитающих, планктона, экотоксикологии. Раньше такие исследования здесь не велись или были очень краткие и обрывочные. Кроме того, здесь есть портовая инфраструктура, и важно понять, какое влияние она оказывает на окружающую среду. Это необходимо в том числе для того, чтобы предприятия могли регулировать свою экологическую политику, понимать в какую сторону двигаться, каким образом снижать нагрузку и минимизировать воздействие», — отметил Сергей Рязанов.

    Экспедиция стала продолжением «Гармонии 2030», которую «Портовый Альянс» провёл в июне в Ванинском районе. Форум объединил учёных, представителей портовой отрасли, власти и общественности. Одной из достигнутых договорённостей стало проведение регулярных исследований Татарского пролива и острова Токи. Сейчас эта работа перешла в практическую плоскость.

    «Остерра» станет пилотной площадкой группы для новых экологических решений. На терминале уже применяются технологии снижения пыления, включённые в отраслевой справочник наилучших доступных технологий, работает автоматический пост мониторинга качества атмосферного воздуха и строится третий пылеветрозащитный экран. Научные данные об экосистеме Татарского пролива станут ещё одним инструментом для развития природоохранной работы терминала в целях сохранения морской экосистемы Дальнего Востока.

    Фото: «Остерра»


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