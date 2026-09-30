Уважаемые участники рынка транспортных услуг!

3 декабря 2026 года в Москве состоится XXIV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ).

Место проведения: г. Москва, Смоленская ул., д. 5, отель «Золотое кольцо».

Мероприятие пройдет в офлайн-формате с возможностью онлайн-подключения.

Организатор конференции: журнал «РЖД-Партнер».

В программе: *

Дискуссия с экономистами «Макроэкономика и транспортный комплекс: вызовы, тенденции, прогнозы»

«Макроэкономика и транспортный комплекс: вызовы, тенденции, прогнозы» Пленарная дискуссия «Транспортный рынок – 2026/2027: ограничения и точки роста»

«Транспортный рынок – 2026/2027: ограничения и точки роста» Специальная сессия «ИИ без иллюзий: эффект, цена и риски для логистики»

«ИИ без иллюзий: эффект, цена и риски для логистики» Дискуссии: Цифровизация железнодорожного транспорта: технологии, эффективность и новые модели взаимодействия Тарифообразование: тарифы РЖД, ставки операторов и влияние на рынок перевозок Мультимодальные перевозки: адаптация маршрутов, инфраструктура и новые точки роста Производство и ремонт подвижного состава: мощности, технологии и спрос

Торжественный банкет в честь 30-летия проекта «РЖД-Партнер»

* В программе возможны изменения.

Подробная программа и стоимость участия в РТУ-2026 предоставляются по запросу.

Как проходила XXIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в 2025 году можно ознакомиться по ссылке https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/pazly-zheleznodorozhnoy-logistiki-slozhili-na-rtu-2025/

По вопросам участия обращайтесь:

тел.: +7 (812) 418-34-90/99

e-mail conf@rzd-partner.ru

Заявку на участие в конференции можно также отправить со специальной страницы мероприятия https://spec.rzd-partner.ru/rtu_2026

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!