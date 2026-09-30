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30.09.2026

XXIV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»

    • Уважаемые участники рынка транспортных услуг!

    3 декабря 2026 года в Москве состоится XXIV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ)

    Место проведения: г. Москва, Смоленская ул., д. 5, отель «Золотое кольцо».

    Мероприятие пройдет в офлайн-формате с возможностью онлайн-подключения.

    Организатор конференции: журнал «РЖД-Партнер».

    В программе: *

    • Дискуссия с экономистами «Макроэкономика и транспортный комплекс: вызовы, тенденции, прогнозы»
    • Пленарная дискуссия «Транспортный рынок – 2026/2027: ограничения и точки роста»
    • Специальная сессия «ИИ без иллюзий: эффект, цена и риски для логистики»
    • Дискуссии:
      • Цифровизация железнодорожного транспорта: технологии, эффективность и новые модели взаимодействия
      • Тарифообразование: тарифы РЖД, ставки операторов и влияние на рынок перевозок
      • Мультимодальные перевозки: адаптация маршрутов, инфраструктура и новые точки роста
      • Производство и ремонт подвижного состава: мощности, технологии и спрос
    • Торжественный банкет в честь 30-летия проекта «РЖД-Партнер»

    * В программе возможны изменения.

    Подробная программа и стоимость участия в РТУ-2026 предоставляются по запросу.

    Как проходила XXIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в 2025 году можно ознакомиться по ссылке https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/pazly-zheleznodorozhnoy-logistiki-slozhili-na-rtu-2025/

    По вопросам участия обращайтесь: 

    тел.: +7 (812) 418-34-90/99
    e-mail conf@rzd-partner.ru

    Заявку на участие в конференции можно также отправить со специальной страницы мероприятия https://spec.rzd-partner.ru/rtu_2026

    ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!


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