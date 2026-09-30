Уважаемые участники рынка транспортных услуг!
3 декабря 2026 года в Москве состоится XXIV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ).
Место проведения: г. Москва, Смоленская ул., д. 5, отель «Золотое кольцо».
Мероприятие пройдет в офлайн-формате с возможностью онлайн-подключения.
Организатор конференции: журнал «РЖД-Партнер».
В программе: *
- Дискуссия с экономистами «Макроэкономика и транспортный комплекс: вызовы, тенденции, прогнозы»
- Пленарная дискуссия «Транспортный рынок – 2026/2027: ограничения и точки роста»
- Специальная сессия «ИИ без иллюзий: эффект, цена и риски для логистики»
- Дискуссии:
- Цифровизация железнодорожного транспорта: технологии, эффективность и новые модели взаимодействия
- Тарифообразование: тарифы РЖД, ставки операторов и влияние на рынок перевозок
- Мультимодальные перевозки: адаптация маршрутов, инфраструктура и новые точки роста
- Производство и ремонт подвижного состава: мощности, технологии и спрос
- Торжественный банкет в честь 30-летия проекта «РЖД-Партнер»
* В программе возможны изменения.
Подробная программа и стоимость участия в РТУ-2026 предоставляются по запросу.
Как проходила XXIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» в 2025 году можно ознакомиться по ссылке https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/pazly-zheleznodorozhnoy-logistiki-slozhili-na-rtu-2025/
По вопросам участия обращайтесь:
тел.: +7 (812) 418-34-90/99
e-mail conf@rzd-partner.ru
Заявку на участие в конференции можно также отправить со специальной страницы мероприятия https://spec.rzd-partner.ru/rtu_2026
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!