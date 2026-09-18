Практическая конференция «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки»

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в практической конференции для перевозчиков и владельцев груза «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки». Вся самая нужная информация в одном зале, только практический опыт компаний и много нетворкинга.
Дата проведения: 14 октября 2026 года
Место проведения: Москва
Сайт мероприятия: https://transit.3kevents.org/
Спикеры:
- Руководители и эксперты из транспортных компаний, торговых сетей, аналитических агентств и государственных органов.
- Это событие адресовано:
- Транспортным компаниям.
- Экспедиторам.
- Грузовладельцам.
- Селлерам.
- Торговым сетям.
- Производителям и дилерам коммерческой техники.
- Лизинговым и страховым компаниям.
- Государственным органам.
- Всем, кто отвечает за логистику, управление парком, цифровизацию документооборота и экономику перевозок.
На конференции вы узнаете:
- Прогноз цен и доступности топлива на зимний период.
- Насколько безопасно пользоваться бумажными дубликатами накладных до 1 марта 2027 года с точки зрения налогового законодательства?
- Как правильно оформить переходный период в учетной политике компании, чтобы избежать претензий со стороны ФНС и ГИБДД одновременно?
- Почему по одному и тому же вопросу существуют противоположные разъяснения от разных ведомств и как бизнесу действовать в условиях правовой неопределенности?
- Нужно ли закладывать затраты на внедрение ЭПЛ для всех алкогольных перевозок уже с октября 2026 года или можно подождать официального ответа от регулятора?
- Какую стратегию выбирают сами сети: требуют адаптации под свои стандарты или готовы к унификации на уровне операторов ЭДО?
- Прогноз рынка упаковки. Как гофротара, полимерные решения и требования e-commerce влияют на формирование грузопотоков: что говорят данные?
- Сколько машин и каких: структура парка грузовых автомобилей в России.
- Сколько стоит владеть грузовиком: реальная динамика TCO в 2025–2026 годах.
- Прогноз на 2026–2027: когда рынок «разморозится» и что это значит для перевозчиков.
- Какие требования к формату ЭТН предъявляют торговые сети и как перевозчику не запутаться в маппинге полей?
- Будут ли сети требовать ЭТН с 1 сентября, несмотря на послабления Минтранса, или дадут отсрочку своим поставщикам?
На конференции Вас ждёт:
- Живое общение с коллегами из транспортных компаний, торговых сетей и государственных органов.
- Разборы практических ситуаций: как управлять переходом на ЭТН, как интегрировать системы телематики и топливные карты, как выстраивать экономику парка в условиях кризиса, как вести переговоры с ритейлом, как обосновать обновление автопарка и оптимизировать логистические маршруты.
Внимание:
Сейчас действует самая выгодная стоимость участия (до 28 августа) — рекомендуем бронировать заранее!
По всем вопросам обращайтесь:
- Телефон: +7 (985) 469-44-90
- E-mail: info@3kevents.org
Для регистрации, пожалуйста, заполните регистрационную форму на сайте или отправьте заявку по электронной почте.