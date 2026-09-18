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Практическая конференция «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки»
18.09.2026

Практическая конференция «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки»

    • Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в практической конференции для перевозчиков и владельцев груза «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки». Вся самая нужная информация в одном зале, только практический опыт компаний и много нетворкинга.

    Дата проведения: 14 октября 2026 года

    Место проведения: Москва

    Сайт мероприятия: https://transit.3kevents.org/

    Спикеры:

    • Руководители и эксперты из транспортных компаний, торговых сетей, аналитических агентств и государственных органов.
    • Это событие адресовано:
    • Транспортным компаниям.
    • Экспедиторам.
    • Грузовладельцам.
    • Селлерам.
    • Торговым сетям.
    • Производителям и дилерам коммерческой техники.
    • Лизинговым и страховым компаниям.
    • Государственным органам.
    • Всем, кто отвечает за логистику, управление парком, цифровизацию документооборота и экономику перевозок.

    На конференции вы узнаете:

    • Прогноз цен и доступности топлива на зимний период.
    • Насколько безопасно пользоваться бумажными дубликатами накладных до 1 марта 2027 года с точки зрения налогового законодательства?
    • Как правильно оформить переходный период в учетной политике компании, чтобы избежать претензий со стороны ФНС и ГИБДД одновременно?
    • Почему по одному и тому же вопросу существуют противоположные разъяснения от разных ведомств и как бизнесу действовать в условиях правовой неопределенности?
    • Нужно ли закладывать затраты на внедрение ЭПЛ для всех алкогольных перевозок уже с октября 2026 года или можно подождать официального ответа от регулятора?
    • Какую стратегию выбирают сами сети: требуют адаптации под свои стандарты или готовы к унификации на уровне операторов ЭДО?
    • Прогноз рынка упаковки. Как гофротара, полимерные решения и требования e-commerce влияют на формирование грузопотоков: что говорят данные?
    • Сколько машин и каких: структура парка грузовых автомобилей в России.
    • Сколько стоит владеть грузовиком: реальная динамика TCO в 2025–2026 годах.
    • Прогноз на 2026–2027: когда рынок «разморозится» и что это значит для перевозчиков.
    • Какие требования к формату ЭТН предъявляют торговые сети и как перевозчику не запутаться в маппинге полей?
    • Будут ли сети требовать ЭТН с 1 сентября, несмотря на послабления Минтранса, или дадут отсрочку своим поставщикам?

    На конференции Вас ждёт:

    • Живое общение с коллегами из транспортных компаний, торговых сетей и государственных органов.
    • Разборы практических ситуаций: как управлять переходом на ЭТН, как интегрировать системы телематики и топливные карты, как выстраивать экономику парка в условиях кризиса, как вести переговоры с ритейлом, как обосновать обновление автопарка и оптимизировать логистические маршруты.

    Внимание:

    Сейчас действует самая выгодная стоимость участия (до 28 августа) — рекомендуем бронировать заранее!

    По всем вопросам обращайтесь:

    • Телефон: +7 (985) 469-44-90
    • E-mail: info@3kevents.org

    Для регистрации, пожалуйста, заполните регистрационную форму на сайте или отправьте заявку по электронной почте.


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