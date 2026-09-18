Практическая конференция «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки»

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в практической конференции для перевозчиков и владельцев груза «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки». Вся самая нужная информация в одном зале, только практический опыт компаний и много нетворкинга.

Дата проведения: 14 октября 2026 года

Место проведения: Москва

Сайт мероприятия: https://transit.3kevents.org/

Спикеры:

Руководители и эксперты из транспортных компаний, торговых сетей, аналитических агентств и государственных органов.

Это событие адресовано:

Транспортным компаниям.

Экспедиторам.

Грузовладельцам.

Селлерам.

Торговым сетям.

Производителям и дилерам коммерческой техники.

Лизинговым и страховым компаниям.

Государственным органам.

Всем, кто отвечает за логистику, управление парком, цифровизацию документооборота и экономику перевозок.

На конференции вы узнаете:

Прогноз цен и доступности топлива на зимний период.

Насколько безопасно пользоваться бумажными дубликатами накладных до 1 марта 2027 года с точки зрения налогового законодательства?

Как правильно оформить переходный период в учетной политике компании, чтобы избежать претензий со стороны ФНС и ГИБДД одновременно?

Почему по одному и тому же вопросу существуют противоположные разъяснения от разных ведомств и как бизнесу действовать в условиях правовой неопределенности?

Нужно ли закладывать затраты на внедрение ЭПЛ для всех алкогольных перевозок уже с октября 2026 года или можно подождать официального ответа от регулятора?

Какую стратегию выбирают сами сети: требуют адаптации под свои стандарты или готовы к унификации на уровне операторов ЭДО?

Прогноз рынка упаковки. Как гофротара, полимерные решения и требования e-commerce влияют на формирование грузопотоков: что говорят данные?

Сколько машин и каких: структура парка грузовых автомобилей в России.

Сколько стоит владеть грузовиком: реальная динамика TCO в 2025–2026 годах.

Прогноз на 2026–2027: когда рынок «разморозится» и что это значит для перевозчиков.

Какие требования к формату ЭТН предъявляют торговые сети и как перевозчику не запутаться в маппинге полей?

Будут ли сети требовать ЭТН с 1 сентября, несмотря на послабления Минтранса, или дадут отсрочку своим поставщикам?

На конференции Вас ждёт:

Живое общение с коллегами из транспортных компаний, торговых сетей и государственных органов.

с коллегами из транспортных компаний, торговых сетей и государственных органов. Разборы практических ситуаций: как управлять переходом на ЭТН, как интегрировать системы телематики и топливные карты, как выстраивать экономику парка в условиях кризиса, как вести переговоры с ритейлом, как обосновать обновление автопарка и оптимизировать логистические маршруты.

Внимание:

Сейчас действует самая выгодная стоимость участия (до 28 августа) — рекомендуем бронировать заранее!

По всем вопросам обращайтесь:

Телефон: +7 (985) 469-44-90

E-mail: info@3kevents.org

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