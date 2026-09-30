Ро-ро перевозчик MSC заказывает суда

Global Car Carriers, ро-ро перевозчик в составе группы MSC, заказал 8 крупнотоннажных автомобилевозов с двухтопливными двигателями, работающими на сжиженном природном газе.

Четыре судна вместимостью 8,6 тыс. CEU (условных легковых автомобилей) будут строиться на верфи China Merchants Weihai, два – на Guangzhou Shipyard International и еще два – на Fujian Mawei Shipbuilding. Предполагается, что строительство будет завершено ближе к концу этого десятилетия.

Ранее у Global Car Carriers уже были размещены заказы на строительство в Китае 12 автомобилевозов. Шесть из них вместимостью 8,6 тыс. CEU будут строиться на верфи China Merchants Jinling, четыре 7-тысячника – на Guangzhou Shipyard International и Weihai.

Итого в составе заказов Global Car Carriers 16 автомобилевозов вместимостью 8,6 тыс. CEU и четыре поменьше, на 7 тыс. CEU. Все они будут оборудованы двухтопливными двигателями на СПГ.

Суммарная стоимость всего портфеля заказов Global Car Carriers из 20 судов, по данным Splash24/7, превышает 2 млрд долларов.

Действующий флот компании, согласно информации на ее сайте, состоит из 21 автомобилевоза вместимостью от 2 тыс. до 7 тыс. CEU.

Фото: Shipspotting / SGshipspotter