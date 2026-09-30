Новое судно в составе дноуглубительного флота Росморпорта

Судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1 пополнило дноуглубительный флот ФГУП «Росморпорт». Как сообщается на сайте Росморречфлота, это второе судно серии, строящейся в Астраханской области на производственных мощностях ООО «Стройлидерплюс».
Торжественная церемония поднятия флага на судне «Алиот» состоялась 29 сентября. В ближайшее время «Алиот» приступит к работе на Волго-Каспийском морском судоходном канале.
Головное судно проекта — «Берилл», вошедшее в состав флота предприятия в конце 2025 года, в текущем году уже приступило к работе на ВКМСК. Еще одно судно серии — «Антарес» — находится на этапе строительства.
Суда проекта FPW1 предназначены для выполнения широкого комплекса вспомогательных работ при проведении дноуглубительных операций. Они могут участвовать в толкании и буксировке судов. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 тонны позволяют работать с буями, а также поднимать и отдавать якоря, используемые для позиционирования земснарядов. Кроме того, суда проекта способны перевозить грузы и персонал, снабжать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при проведении дноуглубления.
Суда обеспечения проекта FPW1 предназначены в том числе для совместной работы с новыми земснарядами ФГУП «Росморпорт» проекта FPDG3.
В настоящее время на Волго-Каспийском морском судоходном канале дноуглубительные работы выполняют два земснаряда этой серии — «Николай Русанов» и «Николай Гричановский», введенные в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно. На производственных мощностях ООО «Стройлидерплюс» продолжается строительство еще одного аналогичного по характеристикам судна — земснаряда «Петр Ведерников».
Основные характеристики и главные размерения судна:
- Класс Российского морского регистра судоходства: КМ R3 AUT3 Ice1 (hull, machinery)
- Длина корпуса: 24,5 м
- Ширина (включая привальный брус): 9,5 м
- Осадка: не более 1,6 м
- Валовая вместимость: 162
- Район плавания: R3
- Автономность по запасам топлива: 7 суток
- Мощность главной энергетической установки: 2 × 330 кВт
- Грузоподъемность судового крана: 2,5 тонны при вылете стрелы 10,5 м
- Вместимость танков
- Топливные танки для собственных нужд: около 8 куб. м
- Топливные танки снабжения: около 35 куб. м
- Танки технической воды для собственных нужд: около 2,1 куб. м
- Танки питьевой воды для снабжения: около 23 куб. м
- Водоизмещение порожнем: около 88 тонн
- Скорость хода: 9,7 узла
- Экипаж: 6 человек
Фото: Росморречфлот