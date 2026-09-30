Новое судно в составе дноуглубительного флота Росморпорта

Судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1 пополнило дноуглубительный флот ФГУП «Росморпорт». Как сообщается на сайте Росморречфлота, это второе судно серии, строящейся в Астраханской области на производственных мощностях ООО «Стройлидерплюс».

Торжественная церемония поднятия флага на судне «Алиот» состоялась 29 сентября. В ближайшее время «Алиот» приступит к работе на Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Головное судно проекта — «Берилл», вошедшее в состав флота предприятия в конце 2025 года, в текущем году уже приступило к работе на ВКМСК. Еще одно судно серии — «Антарес» — находится на этапе строительства.

Суда проекта FPW1 предназначены для выполнения широкого комплекса вспомогательных работ при проведении дноуглубительных операций. Они могут участвовать в толкании и буксировке судов. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 тонны позволяют работать с буями, а также поднимать и отдавать якоря, используемые для позиционирования земснарядов. Кроме того, суда проекта способны перевозить грузы и персонал, снабжать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при проведении дноуглубления.

Суда обеспечения проекта FPW1 предназначены в том числе для совместной работы с новыми земснарядами ФГУП «Росморпорт» проекта FPDG3.

В настоящее время на Волго-Каспийском морском судоходном канале дноуглубительные работы выполняют два земснаряда этой серии — «Николай Русанов» и «Николай Гричановский», введенные в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно. На производственных мощностях ООО «Стройлидерплюс» продолжается строительство еще одного аналогичного по характеристикам судна — земснаряда «Петр Ведерников».

Основные характеристики и главные размерения судна:

Класс Российского морского регистра судоходства: КМ R3 AUT3 Ice1 (hull, machinery)

Длина корпуса: 24,5 м

Ширина (включая привальный брус): 9,5 м

Осадка: не более 1,6 м

Валовая вместимость: 162

Район плавания: R3

Автономность по запасам топлива: 7 суток

Мощность главной энергетической установки: 2 × 330 кВт

Грузоподъемность судового крана: 2,5 тонны при вылете стрелы 10,5 м

Вместимость танков

Топливные танки для собственных нужд: около 8 куб. м

Топливные танки снабжения: около 35 куб. м

Танки технической воды для собственных нужд: около 2,1 куб. м

Танки питьевой воды для снабжения: около 23 куб. м

Водоизмещение порожнем: около 88 тонн

Скорость хода: 9,7 узла

Экипаж: 6 человек

Фото: Росморречфлот