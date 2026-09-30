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Новое судно в составе дноуглубительного флота Росморпорта
30.09.2026

Новое судно в составе дноуглубительного флота Росморпорта

    • Судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1 пополнило дноуглубительный флот ФГУП «Росморпорт». Как сообщается на сайте Росморречфлота, это второе судно серии, строящейся в Астраханской области на производственных мощностях ООО «Стройлидерплюс».

    Торжественная церемония поднятия флага на судне «Алиот» состоялась 29 сентября. В ближайшее время «Алиот» приступит к работе на Волго-Каспийском морском судоходном канале.

    Головное судно проекта — «Берилл», вошедшее в состав флота предприятия в конце 2025 года, в текущем году уже приступило к работе на ВКМСК. Еще одно судно серии — «Антарес» — находится на этапе строительства.

    Новое судно в составе дноуглубительного флота РосморпортаСуда проекта FPW1 предназначены для выполнения широкого комплекса вспомогательных работ при проведении дноуглубительных операций. Они могут участвовать в толкании и буксировке судов. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 тонны позволяют работать с буями, а также поднимать и отдавать якоря, используемые для позиционирования земснарядов. Кроме того, суда проекта способны перевозить грузы и персонал, снабжать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при проведении дноуглубления.

    Суда обеспечения проекта FPW1 предназначены в том числе для совместной работы с новыми земснарядами ФГУП «Росморпорт» проекта FPDG3.

    В настоящее время на Волго-Каспийском морском судоходном канале дноуглубительные работы выполняют два земснаряда этой серии — «Николай Русанов» и «Николай Гричановский», введенные в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно. На производственных мощностях ООО «Стройлидерплюс» продолжается строительство еще одного аналогичного по характеристикам судна — земснаряда «Петр Ведерников».

    Основные характеристики и главные размерения судна:

    • Класс Российского морского регистра судоходства: КМ R3 AUT3 Ice1 (hull, machinery)
    • Длина корпуса: 24,5 м
    • Ширина (включая привальный брус): 9,5 м
    • Осадка: не более 1,6 м
    • Валовая вместимость: 162
    • Район плавания: R3
    • Автономность по запасам топлива: 7 суток
    • Мощность главной энергетической установки: 2 × 330 кВт
    • Грузоподъемность судового крана: 2,5 тонны при вылете стрелы 10,5 м
    • Вместимость танков
    • Топливные танки для собственных нужд: около 8 куб. м
    • Топливные танки снабжения: около 35 куб. м
    • Танки технической воды для собственных нужд: около 2,1 куб. м
    • Танки питьевой воды для снабжения: около 23 куб. м
    • Водоизмещение порожнем: около 88 тонн
    • Скорость хода: 9,7 узла
    • Экипаж: 6 человек

    Фото: Росморречфлот


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