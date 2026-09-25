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25.09.2026

Итоги ремонта жд инфраструктуры в августе 2026

    • «Российские железные дороги» в августе этого года выполнили капитальный ремонт 618,5 км пути, сообщила компания в своем макс-канале.

    В ходе работ были заменены изношенные рельсы, очищен щебёночный балласт и восстановлено земляное полотно. Также было отремонтировано 230 стрелочных переводов.

    Кроме того, проведена планово-предупредительная выправка 2997,8 км пути. В ходе таких работ рельсы и шпалы не заменяют, а восстанавливают геометрию пути.

    Нормативное состояние железнодорожного полотна гарантирует безопасность, плавность и скорость перевозки пассажиров и грузов, подчеркнули в РЖД.

    Фото: РЖД

     


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