Итоги ремонта жд инфраструктуры в августе 2026

«Российские железные дороги» в августе этого года выполнили капитальный ремонт 618,5 км пути, сообщила компания в своем макс-канале.

В ходе работ были заменены изношенные рельсы, очищен щебёночный балласт и восстановлено земляное полотно. Также было отремонтировано 230 стрелочных переводов.

Кроме того, проведена планово-предупредительная выправка 2997,8 км пути. В ходе таких работ рельсы и шпалы не заменяют, а восстанавливают геометрию пути.

Нормативное состояние железнодорожного полотна гарантирует безопасность, плавность и скорость перевозки пассажиров и грузов, подчеркнули в РЖД.

Фото: РЖД