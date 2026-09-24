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«Красное Сормово» передало заказчику два сухогруза проекта RSD59
24.09.2026

«Красное Сормово» передало заказчику два сухогруза проекта RSD59

    • «Красное Сормово» передало заказчику два сухогруза проекта RSD59На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялось подписание актов приема-передачи двух очередных сухогрузных судов проекта RSD59, сообщили SeaNews в объединенной судостроительной корпорации. Перед передачей заказчику сухогрузы успешно прошли программу ходовых испытаний в акватории Волги.

    Специалисты завода проверили на судах работу главного двигателя, винторулевых колонок, систем навигации, связи и всего судового оборудования в реальных условиях. Перед передачей сухогрузов команды судов подтвердили полное соответствие проектным характеристикам.

    Суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты, что обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

    «Красное Сормово» передало заказчику два сухогруза проекта RSD59

    Сухогрузы предназначены для перевозки широкого номенклатурного ряда грузов: генеральных и навалочных (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

    Универсальность грузовых характеристик обеспечивает гибкость эксплуатации и позволяет судам эффективно работать на различных направлениях, в том числе в составе смешанных логистических цепочек, подчеркнули в ОСК.

    Фото: ОСК


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