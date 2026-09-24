«Красное Сормово» передало заказчику два сухогруза проекта RSD59

На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялось подписание актов приема-передачи двух очередных сухогрузных судов проекта RSD59, сообщили SeaNews в объединенной судостроительной корпорации. Перед передачей заказчику сухогрузы успешно прошли программу ходовых испытаний в акватории Волги.

Специалисты завода проверили на судах работу главного двигателя, винторулевых колонок, систем навигации, связи и всего судового оборудования в реальных условиях. Перед передачей сухогрузов команды судов подтвердили полное соответствие проектным характеристикам.

Суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты, что обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

Сухогрузы предназначены для перевозки широкого номенклатурного ряда грузов: генеральных и навалочных (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Универсальность грузовых характеристик обеспечивает гибкость эксплуатации и позволяет судам эффективно работать на различных направлениях, в том числе в составе смешанных логистических цепочек, подчеркнули в ОСК.

Фото: ОСК