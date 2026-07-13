Начались ходовые испытания очередного сухогруза проекта RSD59

Завод ОСК «Красное Сормово» вывел на ходовые испытания судно проекта RSD59. Накануне сухогруз покинул акваторию предприятия для проведения испытаний в реальных условиях эксплуатации, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации.

На борту находится сдаточная команда завода и представители классификационного общества. В течение нескольких дней они тщательно проверят надежность пропульсивного комплекса – работу главного двигателя и винторулевых колонок; маневренные характеристики – управляемость, ходкость и инерцию на различных режимах; судовые системы – автоматику, навигационное оборудование и радиосвязь; общесудовые механизмы – якорные, швартовные и спасательные устройства.

Название судна и заказчика в сообщении не раскрывается, но, судя по фотографиям, портом приписки будет Петербург.

Суда проекта RSD59, отметили в ОСК на сегодняшний день составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. «Красное Сормово» удерживает лидерство по количеству построенных судов данного проекта в России. На верфи успешно функционирует поточно-конвейерный метод сборки судов класса «река-море».

Фото: ОСК