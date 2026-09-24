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Как оформляли жирафов для Казанского зооботсада
24.09.2026

Как оформляли жирафов для Казанского зооботсада

    • Восемь жирафов из Намибии, поселившихся в Казанском зооботсаду, оформляла Северо-Западная электронная таможня. Как рассказали SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, выпуск осуществлялся в приоритетном порядке.

    Предварительная декларация поступила на Северо-Западный таможенный пост (ЦЭД) в рамках межпостовой диспетчеризации, груз прибыл в Россию уже после окончания работы поста. Чтобы оперативно оформить животных в первоочередном порядке для максимально быстрой их транспортировки в специально обустроенные вольеры, время работы центра электронного декларирования было продлено.

    Жирафы доставлены в Казань авиатранспортом в рамках международного проекта, благополучно перенесли перелет и в настоящее время проходят адаптацию в Казанском зооботсаду.

    «Таможенники относятся к таким грузам с особым вниманием, – отметил начальник СЗЭТ Андрей Шаповал. – Живой груз не может ждать. Каждый час – это стресс и риск для здоровья животного. Поэтому оперативное оформление для нас не бюрократическая формальность, а настоящая забота о благополучии живых существ».

    С начала 2026 года специалистами двух ЦЭДов СЗЭТ оформлено 482 экспортных и импортных декларации на животных и 49 – на живых рыб и мальков.

    В их числе соколы-балобаны, зебры и лошади, кошки и собаки, черепахи, крупный рогатый скот, свиньи и овцы, суточные цыплята, лабораторные мыши, лягушки для аквариумистики, насекомые для сельского хозяйства и садоводства, пчелопакеты, куколки тропических бабочек, морские и пресноводные декоративные аквариумные рыбки и другие.

    Как пояснили в СЗТУ, при оформлении живых животных таможенники проверяют декларации на товары с точным описанием вида, количества и цели ввоза/вывоза; ветеринарный сертификат страны-экспортёра; разрешение Россельхознадзора на ввоз/вывоз и иные разрешительные документы.

    Таможня работает в связке с Россельхознадзором: пограничные ветеринарные посты проверяют здоровье животных, а таможня – документы и выпуск. При межпостовой диспетчеризации декларация идёт в ЦЭД, а контроль здоровья и карантина – на месте прибытия. Только после согласования обеих сторон груз выпускают.

    Фото: предоставлено пресс-службой СЗТУ


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