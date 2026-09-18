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Новые грузы в ММТП
18.09.2026

Поднят флаг на БМРТ «Механик Щербаков»

    • На построенном на класс Российского морского регистра судоходства большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) «Механик Щербаков» проекта СТ-192 поднят Государственный флаг Российской Федерации, сообщил Регистр в своем макс-канале. Церемония прошла на производственной площадке «Адмиралтейских верфей» 18 сентября 2026 года.

    Новый БМРТ предназначен для промысла минтая и сельди в морях Дальнего Востока, оснащен современным траловым комплексом и средствами механизации орудий лова, а также высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает переработку и заморозку до 250 тонн продукции в сутки непосредственно на борту.

    Траулер имеет длину 108,2 м; ширину – 21 м; осадку – 8,35 м; дедвейт – 5 700 тонн; скорость хода – 16 узлов, вместимость грузовых трюмов – 5620 куб. м.

    Строительство судов проекта СТ-192 под техническим наблюдением Регистра на Адмиралтейских верфях ведется с 2017 года. Символ класса: КМ⍟ IA Super (hull) Ice3 (machinery) AUT1 REF BWM(T) Fishing vessel. Техническое наблюдение за постройкой осуществляют специалисты Балтийского филиала Российского морского регистра.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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