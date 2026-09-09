Спущен на воду ярусолов-процессор «Гандвик-3»

На предприятии ОСК «Северная верфь» состоялся спуск на воду морозильного ярусолова-процессора «Гандвик-3». Судно строится по заказу рыбодобывающей компании «Вирма» в рамках государственной программы инвестиционных квот и предназначено для промысла в Баренцевом море, сообщили SeaNews в ОСК.

«Северная верфь» ведет строительство серии промысловых судов проекта МТ1112XL в рамках контрактов с рыбодобывающими компаниями «Вирма» и «Глобус». «Гандвик-3» является четвертым судном данного проекта, строящимся на Северной верфи, и третьим – для компании «Вирма». Головной ярусолов серии был передан заказчику в апреле 2024 года. Второе судно – «Марлин» – в июне 2026 года пополнило флот компании «Глобус». Сейчас на предприятии также продолжается строительство ярусолова «Гандвик-2».

Особенностью судов проекта МТ1112XL является сочетание экологичного способа промысла и возможностей плавучего перерабатывающего предприятия. Ярусный лов относится к наиболее щадящим видам добычи: крючковая снасть позволяет вести промысел без повреждения морского дна. Основные объекты лова – треска, пикша, палтус и зубатка. Улов перерабатывается и замораживается непосредственно в море. Для этого на борту предусмотрена полноценная технологическая линия производительностью до 35 тонн сырья, или до 25 тонн готовой продукции, в сутки. Морозильный трюм рассчитан примерно на 600 тонн продукции. Такие запасы позволяют судну находиться на промысле до полутора месяцев.

Технические характеристики судна:

Длина: 58 м;

Ширина: 13 м

Водоизмещение: 2 200 тонн;

Максимальная скорость: 10,6 узла;

Мощность главной энергетической установки: 2,7 МВт;

Автономность: 45 суток;

Экипаж: 36 человек;

Назначение: промысел трески, пикши, палтуса и зубатки в акватории Баренцева моря;

Объем морозильного трюма: около 600 тонн готовой продукции;

Производительность технологической линии: до 35 тонн сырья, или до 25 тонн готовой продукции, в сутки;

Класс судна: КМ★ Ice3 AUT1-ICS OMBO (REF) Fishing Vessel.

При строительстве «Гандвика-3» применено частичное импортозамещение оборудования технологического комплекса. Технические решения адаптированы к требованиям Российского морского регистра судоходства.

После спуска специалистам «Северной верфи» предстоит завершить монтаж и настройку оборудования, провести швартовные и ходовые испытания.

Фото: ОСК