Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Спущен на воду ярусолов-процессор «Гандвик-3»
09.09.2026

Спущен на воду ярусолов-процессор «Гандвик-3»

    • На предприятии ОСК «Северная верфь» состоялся спуск на воду морозильного ярусолова-процессора «Гандвик-3». Судно строится по заказу рыбодобывающей компании «Вирма» в рамках государственной программы инвестиционных квот и предназначено для промысла в Баренцевом море, сообщили SeaNews в ОСК.

    «Северная верфь» ведет строительство серии промысловых судов проекта МТ1112XL в рамках контрактов с рыбодобывающими компаниями «Вирма» и «Глобус». «Гандвик-3» является четвертым судном данного проекта, строящимся на Северной верфи, и третьим – для компании «Вирма». Головной ярусолов серии был передан заказчику в апреле 2024 года. Второе судно – «Марлин» – в июне 2026 года пополнило флот компании «Глобус». Сейчас на предприятии также продолжается строительство ярусолова «Гандвик-2».

    Особенностью судов проекта МТ1112XL является сочетание экологичного способа промысла и возможностей плавучего перерабатывающего предприятия. Ярусный лов относится к наиболее щадящим видам добычи: крючковая снасть позволяет вести промысел без повреждения морского дна. Основные объекты лова – треска, пикша, палтус и зубатка. Улов перерабатывается и замораживается непосредственно в море. Для этого на борту предусмотрена полноценная технологическая линия производительностью до 35 тонн сырья, или до 25 тонн готовой продукции, в сутки. Морозильный трюм рассчитан примерно на 600 тонн продукции. Такие запасы позволяют судну находиться на промысле до полутора месяцев.Спущен на воду ярусолов-процессор «Гандвик-3»

    Технические характеристики судна:

    • Длина: 58 м;
    • Ширина: 13 м
    • Водоизмещение: 2 200 тонн;
    • Максимальная скорость: 10,6 узла;
    • Мощность главной энергетической установки: 2,7 МВт;
    • Автономность: 45 суток;
    • Экипаж: 36 человек;
    • Назначение: промысел трески, пикши, палтуса и зубатки в акватории Баренцева моря;
    • Объем морозильного трюма: около 600 тонн готовой продукции;
    • Производительность технологической линии: до 35 тонн сырья, или до 25 тонн готовой продукции, в сутки;
    • Класс судна: КМ★ Ice3 AUT1-ICS OMBO (REF) Fishing Vessel.

    При строительстве «Гандвика-3» применено частичное импортозамещение оборудования технологического комплекса. Технические решения адаптированы к требованиям Российского морского регистра судоходства.

    После спуска специалистам «Северной верфи» предстоит завершить монтаж и настройку оборудования, провести швартовные и ходовые испытания.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.06.2026
    Спущен на воду новый буксир ледового класса
    Четвертый в серии из пяти буксиров проекта Т3150-ЗД
    БуксирЗеленодольский заводСпуск на водуСудостроение
    0
    05.08.2026
    В Шлиссельбурге спустили на воду сухогруз «Архип Куинджи»
    Судно проекта RSD59 построено на Невском судостроительно-судоремонтном заводе ОСК.
    Невский судостроительно-судоремонтный заводОСКСпуск на водуСухогруз
    0
    30.06.2026
    «Янтарь» спустил на воду первый блок плавдока
    На воду спущен первый блок плавучего дока «Капитан Анатолий Ермолаев».
    ShipbuildingYantar ShipyardплавдокСпуск на воду
    0
    02.07.2026
    Адмиралтейские верфи спустили на воду супертраулер
    На сегодняшний день суда проекта СТ-192 являются самыми крупными отечественными БМРТ из работающих в море.
    Адмиралтейские верфиОСКрыболовецкий флотТраулер
    0
    03.06.2026
    ОСК передала заказчику морозильный ярусолов-процессор
    На «Северной верфи» сейчас строятся несколько траулеров и ярусоловов для рыбопромышленных компаний.
    ОСКрыболовное судноСеверная верфьСудостроение
    0
    27.08.2026
    Damen спустил судно для Казахстана
    Контракт был подписан в мае этого года.
    DamenКазахстанМЧССпуск на воду
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.09.2026 От мегамаксов к гигамаксам
    09.09.2026 Отправки контейнеров в полувагонах удвоились
    09.09.2026 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2026
    08.09.2026 Новый сервис из Китая в Калининград
    08.09.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2026
    08.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    09.09.2026 Расширен перечень случае, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •