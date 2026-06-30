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Амурский судостроительный завод проходит реконструкцию
30.06.2026

«Янтарь» спустил на воду первый блок плавдока

    • На площадке Прибалтийского судостроительного завода ОСК «Янтарь» в Калининграде 29 июня состоялся спуск на воду первого из шести блоков (блок №3) плавучего дока «Капитан Анатолий Ермолаев» проекта 17692, сообщается на сайте Российского морского регистра судоходства.

    Стальной плавучий шестипонтонный док предназначен для спуска строящихся судов с горизонтального стапеля на воду, а также выполнения ремонтных работ судов и кораблей спусковой массой до 12 500 тонн. Киль судна заложен 30 августа 2024 года.

    Плавдок строится на класс Российского морского регистра, проектный символ класса: KE⍟ R3 Floating dock (fixed-position-S-W). Строительство ведется под техническим наблюдением специалистов Калининградского филиала Регистра.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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