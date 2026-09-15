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Грузовой парусник включает в ротацию Зебрюгге
15.09.2026

Грузовой парусник включает в ротацию Зебрюгге

    • CMA CGM and Neoline объявили о расширении ротации «Neoliner Origin», одного из самых больших в мире грузовых парусных судов. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, 21 сентября состоится первый судозаход в Зебрюгге. Мы приглашены, но по понятным причинам вынуждены манкировать.

    Проект грузового ро-ро судна разработан «Neoliner Origin» французским конструкторским бюро MAURIC в сотрудничестве с Neoline. CMA CGM присоединилась к проекту в 2022 году, когда объявила о намерении приобрести долю в Neoline.

    Строительство судна на верфи RMK Marine в Турции началось в 2023 году, передача заказчику состоялась 26 сентября 2026 года.

    Грузовой парусник задействован на перевозках премиальных товаров между Францией, США и Канадой. Контракты с рядом грузовладельцев, такими как Longchamp, Michelin и Jas Hennessy & Co были подписаны еще до завершения строительства. Грузовой парусник включает в ротацию Зебрюгге

    В ротацию входят Монтуар-де-Бретань во Франции, Сен-Пьер и Микелон (заморские владения Франции, остаток прежней колониальной роскоши – архипелаг в 20 км от канадского Ньюфаундленда), Балтимор в США и Халифакс в Канаде и, теперь, Зебрюгге в Бельгии.

    Включение в ротацию Зебрюгге было сделано в связи с интересом нескольких грузовладельцев и партнеров, пояснили в Neoline. Расширение ротации увеличит время кругорейса на несколько дней, но обязательства по транзитному времени между Монтуар-де-Бретань и Сен-Пьером и Микелоном и Балтимором, оговоренные с первыми клиентами, остаются неизменными.

    Длительность кругорейса будет 5 недель в летнее время и 6 недель зимой. Транзитное время из Зебрюгге составит 5 дней в Монтуар-де-Бретань, 14 дней в Сен-Пьер и Микелон (и 21 день обратно), 20 дней в Балтимор (15 дней обратно) и 24 дня в Халифакс (11 дней обратно).

    Основные характеристики судна:

    • длина – 136 м,
    • ширина – 24,2 м,
    • дедвейт – 6,3 тыс. тонн,
    • силовая установка – 4000 кВт (дизель-электрическая),
    • площадь парусов – 3000 кв. м,
    • эксплуатационная скорость – 11 узлов,
    • скорость максимальная – 14 узлов,
    • экипаж – 13 человек,
    • пассажиры – 12 человек (6 двухместных кают).

    Фото: CMA CGM, схема ротации: Neoline


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